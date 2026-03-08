SUSCRÍBETE
    Presidenta del Sindicato de Jugadoras: “Ojalá que con la nueva ley se promuevan los intereses del fútbol femenino”

    Javiera Moreno, líder de la naciente entidad, valora el marco legal que se aprobó en la Sala del Senado. "Permitirá tener una federación transparente, donde se sepa en qué se utilizan los recursos y se cree una liga independiente", resalta.

    Jorge Sánchez Leiva
    La presidenta del Sindicato de Jugadoras de Fútbol Profesional de Chile, Javiera Moreno. Foto: Gentileza ANJUF.

    Este ha sido un año especial para el fútbol femenino. No solo porque se acabó el plazo para que los clubes contraten a todas sus jugadoras, tal cómo lo estableció la ley 21.436, que profesionalizó la actividad. También porque les permitió a las deportistas fundar el Sindicato de Jugadoras de Fútbol Profesional de Chile.

    “Es una transición natural a la Asociación (ANJUF) que nace el 2016, pues en ese momento no teníamos las armas jurídicas para formar un sindicato. Gracias a la implementación de la ley, ahora tenemos otras herramientas que nos permitirán iniciar negociaciones colectivas y fiscalizar las condiciones laborales del fútbol femenino”, asegura Javiera Moreno, la presidenta de la naciente entidad, a El Deportivo.

    Para usted, ¿cuál es la prioridad del fútbol femenino hoy?

    La urgencia está en las condiciones en las que se desarrolla la liga. La calendarización de torneo generalmente es de marzo a septiembre en su etapa regular y luego playoff hasta diciembre. Esto hace que la gran mayoría de las jugadoras quedan desempleadas por varios meses y la competencia se hace poco atractiva. Pero no es la única....

    ¿Puede enumerar las otras?

    Debemos tener una estrategia de producto que le permita al fútbol femenino ser visible y poder atraer más auspiciadores. Si tenemos una liga que no mostramos, no mejoraran las condiciones de desarrollo y se forma un círculo que sólo va deteriorando la actividad. Un ejemplo de ello es que la plataforma Zapping, que transmitía los partidos el 2024, nos decía que pese a que los números era muy positivos en cuanto a espectadores y tiempo de sintonía, muchas veces las condiciones (horarios y estadios) eran adversas y eso elevaba demasiado su costo de transmisión.

    ¿Cómo sería el escenario ideal?

    Que nuestra liga tenga auspiciadores y sponsors fuertes, que tenga una estrategia planificada en la que, paulatinamente, se vaya generando un producto consolidado. Hoy lo que se pide, en el fondo, es poder trabajar en función de una equidad con el fútbol masculino y de poder ir construyendo paso a paso nuevas y mejores condiciones.

    Foto: @ColoColoFem (X).

    La presidenta del sindicato del futbol femenino habla de la nueva ley

    Esta semana se aprobó en el Senado la nueva ley de Sociedades Anónimas Deportivas, ¿cómo afecta esto al fútbol femenino?

    La situación actual del fútbol es deficiente. Está en una situación crítica. Hoy ninguna de las ramas ni las categorías tiene el rendimiento ni la estructura necesaria para mejorarlo. Hoy los presidentes de clubes tienen interés en promover un solo producto (masculino) pues les genera más rentabilidad para ellos mismos y no para reinvertirlo en la actividad. Menos en el fútbol femenino. Por lo miso, para nosotras la nueva ley es beneficiosa y hemos trabajado mucho en dicho proceso.

    ¿Qué beneficios trae la nueva ley para ustedes?

    Podríamos tener una federación transparente, donde se sepa en qué se utilizan los recursos y se cree una liga independiente. Es una oportunidad única para transformar el modelo de gobernanza y tenemos la expectativa de que alguien pueda tomar nuestra liga, de que se pueda generar un directorio y que se promuevan los intereses propios del fútbol femenino y no siga supeditada a lo que pasa con la liga masculina.

    Una de las directrices que trae esta nueva ley es la transparencia de la propiedad y la regulación del rol de los representantes, ¿cómo está el fútbol femenino en ese ámbito?

    Hoy hay más jugadoras con representantes, pero aún no se producen conflictos de interés con la actividad. La verdad es que no vemos que las empresas de representantes sean las mismas que las del masculino y, repito, no hay tal conflicto de interés.

    ¿Existen alertas para evitarlo?

    Esperemos que con la nueva ley todo eso esté regulado. Obviamente también la normativa que corresponde... Pero no es un problema que vislumbremos en el corto plazo. Como te digo, no vemos que haya tal conflicto ni es uno de los problemas más inmediatos o urgentes de nuestra disciplina.

    ¿Qué le parecieron las denuncias de un supuesto lobby de algunos presidentes de clubes y la ANFP para que no se aprobara la ley?

    La verdad que sería muy triste, muy lamentable, porque el proceso ha sido bastante largo y extenuante. Durante todo el año ha sido tema. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a la comisión, de dar nuestros comentarios. Por lo mismo, vemos con esperanza esta aprobación y ahora quedamos a la espera de lo que pase en la Cámara de Diputados.

    Durante estos días, se conoció la estrategia de la ANFP para “refugiarse” en el gobierno venidero y cambiar algunos aspectos de la ley....

    Creo que a nivel de sociedad está súper instalado el por qué es necesaria esta ley y es evidente que el producto fútbol, que es sumamente relevante para nuestra sociedad, ha tenido un manejo desafortunado. Nuestra Selección no tiene un rendimiento deportivo destacado, nuestra liga no es atractiva, tanto en mujeres como en hombres, y creemos que este cambio debe suceder. Lamentablemente, no se logró bajo esta administración, pero confiamos en el trabajo que se ha hecho durante todo este tiempo y en que esta ley realmente será promulgada.

