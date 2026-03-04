SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Presidente de Rangers por la ley SADP: “La opinión de todos los actores tuvo validez, menos la de quienes invierten y dirigen la actividad”

    Felipe Muñoz, mandamás del elenco de Talca, habla con El Deportivo. El proyecto ya está en su último tramo. Este miércoles la sala del Senado votará el informe con las indicaciones aprobadas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Presidente de Rangers critica la nueva ley de SADP

    Este miércoles es un día importante para el proyecto que reforma la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, ya que la sala del Senado votará el informe con las indicaciones aprobadas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. La iniciativa, que data desde 2016, está próxima a ver la luz y ha generado cuestionamientos en algunos presidentes del fútbol chileno. Felipe Muñoz, mandamás de Rangers, detalla los reparos que tiene con esta ley.

    ¿Cuáles son los puntos que más le preocupan a usted y a los clubes sobre el proyecto de nueva Ley de SADP?

    Nos preocupa en términos generales la dirección que tomó el proyecto de ley en este último año legislativo, transformándose la tramitación de esta ley en algo que tiene que ver con asuntos políticos en vez avanzar en un mejor marco jurídico para la actividad deportiva nacional. Las ideas originales del proyecto tenían relación con transparencia, fiscalización, regulación de la multipropiedad y del rol de los representantes en el futbol. Termina siendo un proyecto de ley que pone en riesgo la estabilidad administrativa, legal y económica de toda la actividad deportiva de Chile.

    ¿Alguna vez fue invitado por la comisión o por el Congreso a exponer sus puntos de vista o inquietudes al respecto?

    Nunca fuimos invitados los presidentes de clubes para conocer nuestra visión respecto del proyecto de ley que se tramitó casi por una década. Si bien el senador Walker señala que se reunió personalmente él con algunos presidentes, no se trató de una presentación oficial de los clubes y, además, las aprehensiones que estos presidentes de clubes manifestaron en esa ocasión no fueron finalmente consideradas, por lo que esa reunión no sirvió de nada.

    ¿Entonces los clubes y el fútbol chileno no han sido escuchados?

    Veo que existe una confusión de quienes son los actores del futbol chileno en general, porque durante esta larga tramitación legislativa se le escuchó a las agrupaciones sindicales masculinas y femeninas, al parecer también a la de árbitros, al futbol amateur, incluso a una agrupación que se llama No más ANFP, pero en mucho menor medida se le escuchó a la ANFP y a la Federación de Futbol de Chile. Será anecdótico para esta tramitación que la opinión de todos los actores relacionados con el fútbol tuvo validez, menos la de quienes invierten y dirigen la actividad.

    Presidente de Rangers critica la nueva ley de SADP

    ¿Los clubes están en contra del proyecto?

    Yo no he escuchado a ningún club en contra del proyecto, por el contrario, todos seguimos atentos y esperanzados su tramitación durante los primeros nueve años que demoró inicialmente ese proceso. Sin embargo, como señalé anteriormente, en las indicaciones que le agregó el actual gobierno el último año al proyecto de ley, creó ahora incertidumbre, riesgos y conflictos para el buen funcionamiento de la Federación de Futbol de Chile, la ANFP y los clubes, en caso de ser aprobado.

    ¿Qué pasara con las selecciones chilenas si se aprueba esta ley? ¿Cuál va a ser la relación que tendrá con los clubes?

    Eso es uno de los tantos asuntos que no está resuelto y es evidente que existe un conflicto en esta materia, toda vez que los clubes señalamos en los propios estatutos de la ANFP las obligaciones de poner por delante los intereses de las selecciones chilenas por sobre las de los clubes. Sin embargo, ahora se pretende que los clubes no tengamos ninguna injerencia en ellas y paralelamente seguiremos los clubes siendo los formadores de jugadores para la selección, donde juegan varios de los seleccionados y seleccionadas adultas, sin hablar de los jugadores del futbol joven que casi en su totalidad pertenecen a los clubes nacionales, pero que ahora se pretende exista una federación de futbol ajena a la realidad del futbol nacional. Esto que señalo es sólo una de las áreas grises en esta materia, sin ahondar en los asuntos económicos que esto implica, dentro de los tantos que se pueden nombrar está que las instalaciones deportivas que usan todas las selecciones chilenas son propiedad de la ANFP, que el INAF, donde se forman los técnicos, árbitros y otros profesionales deportivos, es propiedad de la ANFP y la ANFA, etc. A diferencia de lo que se ha dicho públicamente, no existe ninguna selección de fútbol en el mundo que funcione así.

    ¿A su juicio esta reforma tiene sesgo ideológico?

    Solo existen tres proyectos de ley en discusión antes del cambio de gobierno, que son el financiamiento de la educación superior, la sala cuna universal y este proyecto de ley. Si no tiene un sesgo político, se la ha dado todo para que así lo parezca. No nos debe extrañar además que, en caso de aprobarse este proyecto de ley, después veamos a quienes lo han apoyado intentando presidir la Federación de Futbol de Chile.

    ¿Está de acuerdo con que el Sifup o la Anjuff tengan injerencia en la toma de decisiones estratégicas?

    El rol de los sindicatos es representar y defender los intereses colectivos de los trabajadores frente al empleador, especialmente en materias laborales, económicas y sociales. En Chile, su funcionamiento está regulado principalmente por el Código del Trabajo y creo que ese rol debe mantenerse en cualquier organización. Es sano para las organizaciones que tienen sindicatos que estos no participen en la administración de ellas, así cómo también lo es para los propios sindicatos.

    Según las últimas disposiciones, ¿los clubes tendrán que hacerse cargo de las deudas de clubes insolventes de manera solidaria?

    Esa es una de las indicaciones más curiosas, por decirlo de una manera. Es como si por ley se obligara a los panaderos que funcionan sin problemas en sus panaderías a pagar las deudas de los panaderos que dejan de pagar sus obligaciones. Si esa indicación es aprobada, va a ser una lápida para la Segunda División.

    Más sobre:FútbolRangersFelipe MuñozSADPLey de Sociedades Anónimas DeportivasANFP

