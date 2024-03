Profesores y pescadores con Jorge Garcés a la cabeza: el archipiélago Juan Fernández prepara su fiesta más importante

“El archipiélago de Juan Fernández está expectante por esta fiesta”, dice el alcalde Pablo Manríquez. Porque el 27 de abril es un día que estará marcado en la cotidianidad del archipiélago Juan Fernández. Ese sábado, la selección de la segunda comuna menos populosa del país disputará el partido de fútbol más importante de su historia, cuando se mida a Santiago Wanderers por la Copa Chile.

“Esto es algo muy parecido a lo que se hizo en 2009 en Rapa Nui, cuando fue Colo Colo. Eso nos pegó muy fuerte, de muy buena manera. Quisimos hacer una selección de fútbol ese año para quizás jugar en 2010 por la misma copa, donde no de los candidatos era la U. Pero, lamentablemente, tuvimos el tsunami en 2010 lo que derrumbó toda gestión”, dice la autoridad edilicia.

Un evento inédito en la historia del fútbol chileno, pero también en el del archipiélago ubicado 670 kilómetros al oeste del continente en el Océano Pacífico, frente a las costas de la Región Valparaíso, de la cual depende administrativamente.

Organización que comenzó a gestarse desde julio del año pasado y que se confirmó como suceso posible el 23 de septiembre, cuando el Gerente de Ligas de la ANFP, Yamal Rajab, visitó la isla Robinson Crusoe con el mismísimo trofeo de la Copa Chile.

“El año pasado comenzamos a tantear la posibilidad con la ANFP y solicitamos una reunión, dimos la idea para ser invitados, porque nosotros no tenemos un equipo profesional. Propusimos la idea de que Juan Fernández fuera la sede del partido inaugural, sin saber que el rival iba a ser Wanderers. Nos reunimos con Pablo Milad. Después nos dijeron y nos pareció bastante atractivo ese adversario por la conexión que tenemos con Valparaíso”, advierte Manríquez.

Y agrega que “después se juntó el almirante de la primera zona naval, con el presidente de Wanderers y parte del equipo de TNT Sports, porque este partido será televisado, el sábado 27 de abril. Incluso, el 23 de septiembre trajeron el trofeo y la comuna se motivó aún más”.

Un acontecimiento que pretende ser más que solo un partido de fútbol. De acuerdo con las palabras del alcalde, el encuentro ante el equipo caturro pretende cambiar la visión que tiene el resto del país de un archipiélago que, en los últimos años, ha estado asociado más eventos catastróficos que situaciones positivas.

“Para nosotros no es un partido común y corriente. Nosotros somos la segunda comuna más pequeña de las 345 del país. Y, en los últimos 12 años, nos hemos caracterizado por puros eventos negativos. El sunami, el accidente del avión donde venían Felipe Cubillos y Felipe Camiroaga… Para nosotros esta es una oportunidad de relevar nuestra comuna como una sustentable, el tema pesquero, el turismo”, sostiene Manríquez.

Logística monumental

Pero la realización del partido moverá casi 200 personas que llegaran desde el continente a la isla Robinson Crusoe, donde se disputará el partido de abril próximo. Una producción en que la Armada de Chile tiene un papel fundamental.

“Seguramente, vendrán entre 150 y 170 personas. El equipo de Wanderers, los dirigentes de la ANFP, imagino que también la gente de ANFA, del Ministerio del Deporte, profesionales de TNT Sports y algunos medios. Porque todos llegarán acá en un buque de la Armada, el Aquiles. El mismo que vino el año pasado en un operativo médico que trajo más de 40 especialistas que atendieron a toda la comuna. Se demora entre 34 a 36 horas de navegación desde Valparaíso, los chicos descansarán al menos un día y medio acá antes del partido”, sostiene el alcalde.

Asimismo, advierte que “el club visitante, en este caso, se financia como si fuera otro partido fuera de casa. Pero acá el apoyo de la Armada de Chile es fundamental, ellos no te cobran un pasaje como si fuera comercial. Es algo muy económico, que es solo para solventar la alimentación en el buque y sale cerca de 50 mil pesos. Eso comparado con un avión que te sale 900 mil pesos ida y vuelta. No es lo mismo que ir a Rapa Nui, adonde van aviones gigantes de 300 personas, los que vienen acá son de ocho a 12 pasajeros, muy pequeños. Significaría traer más de 10 aviones de esos para toda le gente. Es imposible, por eso se solicitó el apoyo a la Armada de Chile, que en setiembre dio el vamos”.

Partido que también se disputará en un modesto recinto: “Vamos a jugar en la cancha municipal de la Isla Robinson Crusoe. Para que se hagan una idea, no es un estadio. Acá somos apenas 1.200 habitantes. Queremos que esta sea una fiesta, más que un partido de fútbol”.

Garcés a la cabeza

Proyecto ambicioso para un puñado de futbolistas amateurs, quienes deben congeniar los tiempos de sus actividades profesionales con una actividad que, seguramente, cambiará su manera de ver el fútbol.

“Ya confirmamos la llegada de Jorge Garcés. El rival que vamos a enfrentar es Santiago Wanderers. Igual es un morbo positivo, justo calza con el profe, quien fue el último campeón con el equipo. Acá hay muchos hinchas de Santiago Wanderers, pero también hay de Colo Colo y la U; son los tres equipos más populares. Nosotros como isleños tenemos mucha conexión con el puerto, poque todos los buques que zarpan de aquí llegan a Valparaíso. Es algo histórico, por eso también es entretenido que juguemos contra Wanderers”, dice la autoridad edilicia.

Equipo que ya practica en ese espectacular entorno: “los chiquillos vienen entrenando hace cinco meses con ayudantes técnicos que son isleños. Pero vimos la posibilidad de tener un DT profesional, que no solo entrenara a la selección, sino que sirva como aliciente a los jóvenes o que el mismo pueda recomendar a algún talento a un club del continente”.

Hace una semana que Jorge Garcés entrena a la selección de Juan Fernández. FOTO: MUNICIPIO DE JUAN FERNÁNDEZ.

Una motivación compartida con el experimentado extécnico de la selección chilena, quien comparte con El Deportivo sus objetivos en este inédito proyecto deportivo y cómo se gestó su llegada al equipo.

“En la isla son bien futboleros y hay mucho wanderino. Cuando les surgió la idea de la Copa Chile, llegó un encargado de la isla quien me contactó. Conversamos y se dio el tema con mucha facilidad. Es algo muy bonito, muy atractivo y ahí estamos. Hay una ilusión compartida con la isla y con el alcalde. Ya habíamos tenido un encuentro vía zoom con los muchachos. Por su trabajo no pudieron estar todos, pero hay mucha expectativa de parte de ellos. Vamos a trabajar dos meses duros, a conciencia, consciente que no vamos a entrenar a un equipo profesional. Los prepararemos de la mejor manera, con los debidos recaudos. Vamos a planificar ese partido histórico para la isla. No conozco la isla, pero ya ver las imágenes se nota que es un entorno maravilloso. Sé que lo haremos bien porque trabajaremos con tranquilidad, con gente distinta. Todos me dicen que el isleño es otra calidad de persona, distinta a la del continente”, aclara Peineta.

Así también aclara que “mis expectativas son preparar el partido, al grupo de la mejor manera. Sin pensar en el resultado. Acá no hay que concientizar a los muchachos de que vamos a ganar ni nada de eso, trabajar para conseguir un funcionamiento acorde a un equipo de fútbol. Las ideas claras, acercan los resultados”.

Sobre la situación de medirse ante el equipo con el que fue campeón en 2001, el talquino advierte que “me tocó enfrentarlo muchas veces con otros equipos. Son detalles, el fútbol nos depara estas cosas. Pudiera haber sido otro rival, pero la gran parte de la hinchada tendrá mucha expectación. En Wanderers hay un grupito que no me trató bien en mi último paso por el club, por eso me fui”.

Un equipo motivado

Duelo crucial que enfrentará dos realidades completamente opuestas. Los jugadores profesionales del cuadro porteño, contra un grupo de isleños que deben hacer coincidir su afición por el fútbol con sus actividades profesionales.

“Tenemos jugadores que son pescadores, microempresarios, funcionarios públicos, estudiantes… Esa es la selección de Juan Fernández. Por eso nace la idea de contactarnos con el profe Garcés, quien enganchó con la idea y lo encontró muy interesante”, dice el alcalde Manríquez.

La selección de Juan Fernández se prepara para el duelo de Copa Chile. FOTO: MUNICIPIO DE JUAN FERNÁNDEZ.

Para el arquero Héctor Melo, de 40 años, este desafío es especial ya que “estamos muy motivados. Hace meses que venimos entrenando dos horas, tres veces por semana con ayudantes técnicos de la comuna. En lo personal soy profesor de educación básica y tengo una escuela de fútbol”.

El meta, además, agrega que “este es un proyecto interesante, por donde se mire. Nuestra tierra se ha visto empañada por algunas catástrofes. Pero tenemos una flora maravillosa, 200 especies únicas, somos reserva de la biósfera, tenemos un montón de argumentos bellos”.

Más difícil es el día de Pedro Calderón, el centro delantero del equipo isleño, quien debe repartir su jornada entre su condición de concejal, pescador y futbolista.

“Es complicado, pero acá en Juan Fernández estamos muy expectantes de lo que ocurrirá ese 27 de abril. Cuando a uno le gusta lo que hace siempre dan los tiempos. Mi día empieza a las 9 en el Municipio, a las 12:30 salgo al mar e intento regresar a las 18:00 horas para entrenar. Yo trabajo la langosta de Juan Fernández, en otra isla que se llama Santa Clara, a dos horas de acá”, confirma el atacante.

El zaguero central Pierangelo Arrué, de 29 años, preparador físico en la Municipalidad de Juan Fernández, relata cómo se vive el fútbol en ese conjunto de islas en medio del Océano Pacífico.

“Futbolísticamente, tenemos una comunicación bien activa. Acá somos solo cuatro clubes deportivos, entonces constantemente se juega una semifinal. Nos vemos las caras a menudo”, dice Piero.

Así también describe el entorno en que disputará este inédito duelo de Copa Chile en la historia del fútbol nacional.

“Los entrenamientos tienen cierta característica especial sobre el espacio. Es una cancha a nivel del mar, con oxigenación plena, es increíble este paisaje entre cerros y el mar”, aclara el defensor de 29 años.