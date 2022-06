Qatar 2022: Costa Rica completa la nómina de participantes tras derribar a Nueva Zelanda

Costa Rica está otra vez en el Mundial. El cuadro centroamericano venció por la cuenta mínima a Nueva Zelanda y completó la nómina de 32 participantes para Qatar 2022. El cuadro tricolor compartirá el Grupo E con España, Alemania y Japón.

El cuadro tico logró lo que no pudo hacer Perú en la jornada anterior: ponerse temprano en ventaja. El gol de Joel Campbell, ex compañero de Alexis Sánchez en Arsenal, abrió la ruta para el equipo centroamericano, cuando el reloj no llegaba a los 3 minutos.

Una conquista que marcó el resto del trámite. Porque el equipo del técnico Luis Fernando Suárez se replegó para defender esa mínima ventaja. Entregó la pelota y la iniciativa a los oceánicos, quienes intentaron por todos los medios obtener, al menos, el empate.

A los 11 minutos, Alex Greive estuvo cerca de marcar la paridad, peor su tiro se fue por poco afuera. Y es que esos primeros 15 minutos fueron los mejores del equipo isleño. Matthew Garbett y Chris Wood volvieron a inquietar al meta Keylor Navas, pero el ex Real Madrid logró mantener su portería en cero.

A los 39 minutos, un gol de Wood, cobrado en un primer momento, fue reversado por el VAR, tras falta previa de Greive en el inicio de la jugada.

En el tiempo complementario, el equipo americano no cambió sus disposición. Al contrario, los cambios del colombiano Suárez acentuaron el pragmatismo de sus jugadores, a sabiendas que la tercera Copa del Mundo consecutiva estaba cerca.

Una idea que no hizo más que reforzarse a los 69 minutos. Nuevamente con el VAR como protagonista, luego de que la amarilla para el neozelandés Kosta Barbarouses fuera cambiada por roja, tras una fuerte falta sobre Celso Borges.

En ese escenario, los minutos finales fueron de mucha tensión. Pese a la desventaja numérica, el elenco de los All Whites no renunció a su opción de volver al Mundial después de doce años. A los 77′, un remate colocado de Clayton Lewis obligó a una gran intervención del meta de Paris Saint-Germain.

Dos ocasiones del centrodelantero Chris Wood volvieron a poner a prueba a la zaga costarricense, pero el marcador no se movió más. La Tricolor alcanzó su sexta Copa del Mundo, mientras su técnico Luis Fernando Suárez sumó su tercera clasificación al certamen tras hacerlo con Ecuador (2006) y Honduras (2014).

Los 32 clasificados

Grupo A Qatar Ecuador Senegal Países Bajos

Grupo B Inglaterra Irán Estados Unidos Gales

Grupo C Argentina Arabia Saudita México Polonia

Grupo D Francia Australia Dinamarca Túnez

Grupo E España Costa Rica Alemania Japón

Grupo F Bélgica Canadá Marruecos Croacia

Grupo G Brasil Serbia Suiza Camerún

Grupo H Portugal Ghana Uruguay Corea del Sur