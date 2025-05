“Que impotencia”: el descargo de Claudio Bravo con conductor que lo chocó en estado de ebriedad

Claudio Bravo fue víctima de un incidente vial. El exportero de la selección chilena manejaba por la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de San Bernardo, cuando fue impactado por un conductor en supuesto estado de ebriedad.

El mítico golero de la Roja no dudó en descender de su vehículo para increpar al otro automovilista. Su reacción fue captada en un video que se difundió ampliamente por redes sociales. “Vas con familia, burro. Oye burro, vai’ curado, hueón… vai’ curao. Vai’ curao, bájate, bájate, bájate… mira, hay más gente hueón”, se escucha diciendo a Bravo.

El conductor apuntado, por su parte, respondió e, incluso, llegó a bajarse del auto ante los reclamos, según se percibe en el registro audiovisual. “Ciérrame la puerta”, dijo en reiteradas ocasiones.

— Amigos Penquistas (@Amigopenquista) May 12, 2025

Pero la situación no se quedó ahí. El bicampeón de América utilizó su cuenta oficial de X para entregar más detalles de la situación y realizó un duro descargo. “Que impotencia lo que me tocó vivir hoy en la carreta (sic) junto a una de mis hijas y a muchos vehículos que vieron que un tipo en estado de ebriedad nos choca, pone en riesgo la vida de los demás y se da a la fuga junto a su mujer e hijo. Triste ya que seguramente no pasará absolutamente nada contra este irresponsable”, publicó.

— Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) May 12, 2025

Hasta el momento, Carabineros no ha entregado ningún pronunciamiento oficial por el accidente.