“Qué lindo es tener a Bielsa en Argentina”: el emotivo recibimiento al técnico de Uruguay en La Bombonera

Argentina y Uruguay se enfrentan en La Bombonera, en el partido más atractivo de la quinta fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Al ingreso a la cancha se produjo uno de los momentos más emotivos de la jornada, cuando Marcelo Bielsa, DT de la Celeste, y Lionel Scaloni, entrenador transandino, se encontraron en la cancha.

Ambos se dieron un gran abrazo. De hecho fue el estratega local el que se acercó con todo su cuerpo técnico a saludar al rosarino. El apretón fue largo y muy emotivo, escena que luego se repitió con Pablo Aimar uno de los ayudantes de Scaloni y a quien Bielsa dirigió en su paso por la selección de su país.

“Qué lindo tener a Bielsa en Argentina”, exclamó la periodista de la transmisión de la Televisión Pública, mientras se producía el emotivo momento.

En la previa, el DT campeón del mundo elogió a Bielsa, a quien considera como uno de sus maestros. “Es una alegría, no al momento del partido, porque todos sabemos lo que representa enfrentar a un equipo suyo, pero es una satisfacción. De alguna manera, todos los que hemos pasado por sus manos, estamos marcados. Es una satisfacción poder enfrentarlo y saludarlo. Es evidente que ha marcado una trayectoria en el fútbol argentino, incluso en el mundial, diferente a todos”, dijo.

Una vieja anécdota

Incluso, Scaloni reveló algunas anécdotas de la época como jugador. “En mi primera charla con Bielsa, en Japón, me llamó a la habitación y me hizo ver un vídeo del Dépor contra Racing de Ferrol por la Copa del Rey”, partió señalando.

“Veníamos de jugar un partido teóricamente desganados y Bielsa me dijo: ‘Esta no es actitud de selección, esto no es de un jugador de selección´. Y tenía razón, son cosas que te quedan grabadas…. Yo no estaba haciendo las cosas como las tenía que hacer. Esas cosas te marcan, no tengas dudas”, añadió.