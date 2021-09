¿Qué pasa con la Supercopa 2021? Consejo de Presidentes decidirá este lunes al rival de la UC

Una de las tantas consecuencias deportivas que dejó la pandemia de Covid-19 fue la no realización de la Copa Chile 2020. Ante los evidentes problemas de calendario, el fútbol chileno priorizó el desarrollo del Torneo Nacional por sobre el otro certamen. Sin embargo, aquello dejó vacante un cupo en la final de la Supercopa 2021, instancia que deberían disputar el campeón 2020, Universidad Católica, y el monarca de la Copa Chile del año pasado.

Si bien los cruzados ganaron la última Supercopa, en marzo de este año, tras golear por 4-2 a Colo Colo, en el Estadio Nacional, este trofeo correspondía a la edición 2020, a la que llegaron como campeones de la Primera División 2019, mientras que los albos llegaron tras adjudicarse la Copa Chile de ese mismo año.

Pues bien, la UC de Ariel Holan logró un histórico tricampeonato de torneo largo, tras alzarse con el título de 2020, en febrero pasado, pero hasta ahora no tiene con quién disputar la final de la Supercopa correspondiente, ya que en 2020 no hubo campeón de la Copa Chile, ya que el certamen no se disputó

No obstante, esta situación podría cambiar el próximo lunes, cuando se reúna el Consejo de Presidentes de la ANFP. Uno de los puntos a tratar en la cita será la realización de la Supercopa 2021. Serán los clubes los que decidan al rival de Universidad Católica en la final. La razón es simple: el directorio encabezado por Pablo Milad no tiene la potestad para cambiar las bases, por lo que debe ser el Consejo.

Si bien será un tema de discusión, hay varias alternativas que se barajan en Quilín. Una de ellas es que Unión La Calera, subcampeón del Torneo Nacional 2020 sea el rival de los cruzados. Otra es que sea Everton, subcampeón de la Copa Chile 2021, tras caer en la final ante el Cacique. Otra vía es que cementeros y viñamarinos disputen el paso a la final, en un partido único. Hasta una liguilla salió como posibilidad.

Lo concreto es que la UC tendrá rival y el trofeo no quedará vacante. Además, hay compromisos que cumplir con la televisión y TNT Sports, con quien la relación ya es tensa desde fines de 2019, cuando no se jugaron las seis fechas finales de los torneos nacionales. De hecho, la ANFP y Turner se encuentran en un arbitraje millonario en la Cámara de Comercio de Santiago, a causa de esa problemática. Por lo mismo, dejar otro certamen sin completar no es opción en la sede del fútbol.