¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?
Durante la jornada de este martes se desarrollarán juegos válidos por los grupos A y B de la competencia.
Este martes se desarrolla una nueva jornada del Mundial Sub 20 de Chile 2025. En el primer turno de las 17.00 horas, por el grupo A, Egipto se enfrentará a Nueva Zelanda. Ambos elencos vienen de caer en la primera fecha, por lo que buscarán con todo la victoria.
Además, desde las 20.00, Chile y Japón chocarán en el duelo de vencedores y pelearán por el primer puesto del grupo.
Por el Grupo B, a las 17.00 horas se medirán Panamá y Ucrania. Por último, desde las 20.00 horas, lo harán Corea del Sur y Paraguay.
Los partidos del martes 30 de septiembre:
17.00 Egipto vs. Nueva Zelanda / Transmite Dsports y DGO
17.00 Panamá vs. Ucrania / Transmite Dsports y DGO
20.00 Corea del Sur vs. Chile / Transmite Dsports, DGO y Chilevisión
20.00 Chile vs. Japón / Transmite Dsports y DGO
