¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

Los partidos de este martes 30 de septiembre en el Mundial Sub 20.

Este martes se desarrolla una nueva jornada del Mundial Sub 20 de Chile 2025. En el primer turno de las 17.00 horas, por el grupo A, Egipto se enfrentará a Nueva Zelanda. Ambos elencos vienen de caer en la primera fecha, por lo que buscarán con todo la victoria.

Además, desde las 20.00, Chile y Japón chocarán en el duelo de vencedores y pelearán por el primer puesto del grupo.

Por el Grupo B, a las 17.00 horas se medirán Panamá y Ucrania. Por último, desde las 20.00 horas, lo harán Corea del Sur y Paraguay.

Los partidos del martes 30 de septiembre:

17.00 Egipto vs. Nueva Zelanda / Transmite Dsports y DGO

17.00 Panamá vs. Ucrania / Transmite Dsports y DGO

20.00 Chile vs. Japón / Transmite Dsports y DGO