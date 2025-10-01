¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

Este miércoles 1 de octubre el Mundial Sub 20 de Chile tiene nuevos partidos atractivos, esta vez por los grupos C y D de la competencia que se desarrolla en el país.

A partir de las 17.00 horas, España intentará sumar sus primeros puntos cuando enfrente a México en el Estadio Nacional. Más tarde, a las 20.00 horas, Brasil y Marruecos lucharán por el primer puesto del Grupo C, también en el coliseo de Ñuñoa.

Por el Grupo C, en tanto, desde las 17.00 horas, Italia se medirá contra Cuba y a contar de las 20.00, Argentina buscará su segundo triunfo consecutivo ante Australia. Estos duelos se llevarán a cabo en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Los partidos del miércoles 1 de octubre

17.00 España vs. México / Transmite Dsports y DGO

17.00 Italia vs. Cuba / Transmite Dsports y DGO

20.00 Argentina vs. Australia / Transmite Dsports, DGO y Chilevisión

20.00 Brasil vs. Marruecos / Transmite Dsports y DGO