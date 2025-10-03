¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

Este viernes continúa la acción en el Mundial Sub 20 de Chile 2025.

A partir de las 17.00 horas, Panamá enfrentará a Corea del Sur en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, mientras que Paraguay y Ucrania, en paralelo, harán lo propio en el Estadio Nacional.

Luego, en el turno de las 20.00 horas, Chile se medirá contra Egipto en Ñuñoa, mientras que Japón y Nueva Zelanda se encontrarán en Valparaíso.

Los partidos del viernes 3 de octubre

17.00 Panamá vs. Corea del Sur / Transmite Dsports y DGO

17.00 Ucrania vs. Paraguay / Transmite Dsports y DGO

20.00 Egipto vs. Chile / Transmite Dsports, DGO y Chilevisión

20.00 Nueva Zelanda vs. Japón / Transmite Dsports y DGO