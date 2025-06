“Voy a ir hasta las últimas consecuencias”: muerte de joven futbolista Camilo Nuin remece a Argentina

Un hecho ha enlutado al fútbol argentino en los últimos días. Se trata del deceso del joven futbolista Camilo Nuin, prometedor jugador de 18 años y que integraba la reserva del Club Atlético San Telmo. La propia institución confirmó la noticia durante la jornada, emitiendo un sentido mensaje.

“Con profundo pesar informamos el fallecimiento de Camilo Ernesto Nuin, jugador de nuestras Divisiones Juveniles y Reserva, quien en el día de hoy se encontraba atravesando una intervención quirúrgica”, manifestó la institución. “Acompañamos en este difícil momento a su familia, amigos y compañeros, poniéndonos a total disposición para lo que necesiten”, añadió. En efecto, el joven jugador debía someterse a una operación por rotura de ligamentos cruzados en una de sus rodillas, algo relativamente habitual en los deportistas, sobre todo ligados al fútbol.

El jueves se realizó la autopsia y trascendieron las primeras precisiones de lo que sucedió en los quirófanos de la Clínica Espora de Adrogué. Los resultados preliminares hablan de un “infarto”, aunque los padres del futbolista hablaron de una “mala praxis” por parte del equipo médico.

Horas más tarde al deceso, Roberto, padre del joven, se refirió a la muerte de su hijo y relató cómo fue un día que era como cualquier otro. “Era una intervención programada con un cirujano en quien él confiaba. Vinimos acá, nos despertamos lo más bien, hablamos de los partidos del Mundial de Clubes y veníamos riéndonos en el auto”, contó en la televisión argentina.

“Entró al quirófano y a la hora... me dicen que se complicó, que lo están reanimando. Yo no entendía. Automáticamente sale otro de adentro y me dice que se murió. Entré en un aturdimiento. Vi a la mamá en el piso. Le pregunté al médico qué pasó y por qué. No recuerdo las respuestas”, continuó su relato. En ese instante, habló de la supuesta mala praxis.

“(El cirujano) fue el único que habló con nosotros. Dijo que cuando estaba sacando el segundo injerto le dijeron que parara porque había entrado en paro. Él no entendía por qué. Se rumorea que fue un error del anestesista o de la aplicación de la anestesia. No lo puedo certificar hasta después de la autopsia”, había declarado. “Voy a ir hasta las últimas consecuencias para saber qué pasó. Pienso que fue mala praxis”, sentenció el padre.

Quién era Camilo Nuin

Camilo Ernesto Nuin, de 18 años, era un mediocampista zurdo, quien habitualmente portaba la camiseta 10 y se desempeñaba en la reserva de San Telmo. Nacido en San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires, su carrera formativa incluyó etapas en elencos de primera categoría. En diciembre de 2019, el propio futbolista compartió en sus redes sociales su pasada desde las inferiores de Boca Juniors a Independiente.

En aquella oportunidad, manifestó: “Hoy me toca despedirme del club que me brindó la mayor comodidad, que me dio las mejores herramientas y que me convirtió en mejor futbolista y aún mejor persona. Me voy tranquilo por haber hecho las cosas bien, hoy cerrá esta puerta y abrí otra, con las mismas ganas y la misma ilusión”. Desde 2022, Nuin defendía a San Telmo. En 2024 subió hasta el equipo de la Reserva, el paso previo a la Primera División.

Jugó 82 partidos con la camiseta del equipo ‘candombero’ y marcó tres goles.