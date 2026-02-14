“¿Quién eres? Estúpido": el ninguneo de Lamine Yamal a campeón del mundo con Argentina

Lamine Yamal insultó a Nahuel Molina en la caída por 4-0 del Barcelona. Por: Getty Images

El Atlético de Madrid barrió con el Barcelona por 4-0 en la semifinal de la Copa del Rey. En el estadio Metropolitano, el conjunto de Diego Simeone plantó una diferencia difícil de remontar para el encuentro de vuelta en el Camp Nou.

El plan del Cholo salió mejor de lo esperado. La escuadra colchonera se adelantó de inmediato en el marcador, Eric García (7′) hizo un autogol y Antoine Griezmann (14′) marcó para poner el 2-0.

La fiesta madrileña continuó con el tanto de Ademola Lookman (33′), quien recién llegó al club. El resultado final lo sentenció Julián Álvarez (45+2′) antes de terminar la primera mitad. Un duro revés para los de Hansi Flick.

Uno de los duelos que se robó las miradas en el encuentro fue el de Lamine Yamal contra Nahuel Molina. En los duelos entre los futbolistas, el español no consiguió superar al lateral. Incluso, el argentino asistió en uno de los tantos, lo que le valió para ser uno de los destacados de la ida.

La frustración de Yamal que desató sobre Molina

Nahuel Molina en la victoria ante Barcelona. Por: Pierre-Philippe MARCOU / AFP

El enfrentamiento se calentó por la frustración de la figura blaugrana. Yamal estaba discutiendo con Marc Pubill, cuando Molina se entrometió para defender a su compañero y se llevó la furia de su rival. "¿Tú quién eres? ¿Quién eres? Estúpido, tonto“, dijo el de 18 años contra el exBoca Juniors.

Koke y Marcos Llorente intervinieron para calmar al molesto atacante. La situación no escaló a más, pero el español siguió discutiendo contra los rojiblancos, hasta con compañeros de selección.

Los insultos ocurren justo cuando resta un mes para que se dispute la Finalissima, el partido que enfrenta a los campeones continentales de Sudamérica y Europa. Ambos protagonistas de la discusión estarán en el partido entre España y Argentina, posiblemente enfrentados reviviendo el choque del partido de la Copa del Rey.

El enfrentamiento se disputará el viernes 27 de marzo en la próxima fecha FIFA. Se jugará en el Estadio Lusail, en Qatar, mismo recinto donde la selección argentina levantó la Copa del Mundo en 2022.