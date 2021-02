Quinteros: “El punto es bueno si en el otro partido ganamos tres”

El trabajado empate logrado en Iquique no dejó del todo tranquilo al técnico de Colo Colo. Gustavo Quinteros argumentó que fue un resultado “justo”, pero afirmó que de ninguna manera el equipo se salvó descenso.

“Con eso no nos salvamos del descenso. Todavía quedan dos finales. Nosotros tenemos que jugar para sumar. Ojalá que en el próximo partido podamos sumar de a tres y así quedar tranquilos. El punto sirve si en el próximo partido ganamos tres. Tenemos dos finales y hay que ganarlas. El próximo partido es en cancha nuestra, contra un rival directo (el jueves ante Cobresal), así que tenemos que intentar ganar los tres puntos. Fue un resultado justo”, aseguró el ex DT de la Católica en TNTSports.

Asimismo, argumentó que “no hubo un equipo que fuera muy superior al otro. El primer tiempo me gustó más que el segundo. Nosotros tuvimos un remate de Matías que no pudo convertir y ellos también tuvieron una en el segundo tiempo. El segundo tiempo fue más de pelotazo de juego directo. El nervio de lograr los tres puntos, en una situación complicada, hacen que no se pueda arriesgar demasiado”.

Además explicó la ausencia de Ignacio Jara y las posibles regresos: “Ignacio sufre de un problema lumbar que no lo deja entrenar y a veces no lo deja jugar. Tiene un dolor muy grande en la espalda y no pudo estar. Y los demás se están recuperando. Tuvimos hoy Valencia y esperamos tenerlos a todos para el otro partido. Vuelve Suazo, así que vamos a estar con más variantes y más posibilidades de elegir”.

Leiva: “Lo teníamos controlado”

En el camarín del local, el DT Cristián Leiva no pudo esconder su frustración de no lograr el triunfo. Sin embargo, dijo sentirse conforme por el juego que realizó su escuadra.

“Iquique siempre buscó proponer, teníamos el juego controlado. Sabíamos las posibilidades de Colo Colo. Buscamos con argumentos, tuvimos situaciones. Los goles nuestros se revisarán, hay gente profesional que lo hace. A uno le quedan sensaciones en la cancha, pero estamos a mil. Tranquilidad por el esfuerzo de los jugadores y la situación en que estamos. El equipo nunca renuncia a proponer. Nos duele mucho este empate, necesitábamos ganar. En el desarrollo proponemos, queremos jugar”.

Sobre el trámite, el Flaco explicó que “fue un partido apretado, cuando planificamos vemos las dificultades del rival. Nos deja tranquilo que las situaciones estuvieron. Frustrados por no lograr el triunfo. Queda esa sensación de las dificultades, de los goles anulados. El equipo no se descontroló. Mientras tengamos opciones, Iquique va a seguir peleando”.

Además, Leiva se refirió a la complicada situación que vive el equipo, último en la tabla ponderada y último en la absoluta.

“Venimos peleando en ambas tablas. Hay una carga emocional que el equipo ha superado, queremos ganar. Hay que seguir hasta que tengamos ilusión. Siempre disputando como lo hace Iquique”, afirmó el ex ayudante de Jorge Sampaoli.