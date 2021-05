Quinteros: “Es una sensación de angustia por el resultado y de felicidad por algunos chicos que jugaron bien”

La juventud de Colo Colo no pudo este sábado. Era una difícil tarea con las 18 bajas, que a ratos parecía no pesar en el plantel presentado por Gustavo Quinteros, pero terminó siendo una goleada (5-1) de Ñublense a los albos. Fuerte golpe para varias promesas del Cacique, lo que no fue motivo de fastidio para su director técnico, que valoró la entrega en Chillán.

“Sabía que el primer tiempo íbamos a estar bien, que iba a ser un partido para cualquiera de los dos. Con el correr de los minutos, la cancha pesada y la falta de actividad, comenzamos a sentir el cansancio físico. Ahí empezamos a hacer cambios y fuimos muy frágiles. El rival aprovechó y pudieron ganar el partido. Es una sensación de angustia por el resultado y de felicidad por algunos chicos que jugaron bien”, analizó Gustavo Quinteros en conferencia de prensa.

“Cuando no tienes acostumbrado a los jugadores a jugar 90 minutos el fin de semana es difícil. Más en una cancha tan pesada. En los cambios tuvieron que jugar chicos demasiado jóvenes. Fue algo que nos sucedió, nos tocó a nosotros sufrir, pero me quedo con el primer tiempo y haber visto debutar a varios chicos juveniles. A futuro lo van a hacer muy bien en primera”, agregó.

El DT también anticipó la difícil semana que se le viene, la que deberá comenzar sin la mayor parte de su plantel. “El lunes empieza a entrenar Emiliano Amor y el jueves empezaremos a entrenar todos juntos de nuevo. Entrenamos dos días y jugamos el sábado. Es difícil, pero vamos a tratar de armar un equipo que pueda soportar los 90 minutos”, cerró.