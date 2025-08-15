“Quizás sea una cuestión de personalidad”: la dura crítica que recibe Damián Pizarro en Italia

Aún no comienza la temporada oficial del fútbol italiano y Damián Pizarro ya es criticado en Udinese. El delantero llegó hace un año proveniente desde Colo Colo, pero en su primera temporada en el club no se logró ganar un lugar en la consideración del entrenador Kosta Runjaić.

En la pasada edición de la Serie A, Pizarro sumó apenas 14 minutos disputados en dos partidos, en los que ingresó desde la banca.

Para colmo, los medios de ese país no han visto una mayor evolución del chileno durante esta pretemporada, y lo cuestionaron con dureza. El diario Il Messaggero Veneto escribió sobre el atacante de 19 años: “Quizás sea una cuestión de personalidad… como lo demuestra la escasa mejora que ha tenido durante su proceso formativo”.

Para colmo, la situación de Pizarro en Chile es igual de deficiente. En el Sudamericano Sub 20, que se disputó entre enero y febrero, fue una de las decepciones de la Roja y se especula que no jugará en la cita planetaria que se efectuará en nuestro país.

Foto: Carlos Parra / FFCH

El delantero privilegió sus vacaciones en lugar de asistir a jugar un amistoso de preparación contra Nueva Zelanda, lo que lo dejaría relegado en la consideración de Nicolás Córdova.

Con varias dudas

Udinese se alista para iniciar de manera oficial la temporada, con los problemas de Damián Pizarro y las dudas sobre la continuidad de Alexis Sánchez, uno de los referentes del plantel que no tuvo el retorno esperado a la institución.

La escuadra de Friuli comenzará todo este lunes 18 de agosto, cuando enfrenten de local a Carrarese Calcio 1908 por la Copa Italia. En tanto, su estreno en el Calcio será una semana después, el lunes 25 de agosto en casa ante Hellas Verona. De momento, las posibilidades de que los chilenos sean titulares en este duelo son bajas.