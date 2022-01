Rafael Nadal debuta con sólida victoria en el Abierto de Australia

Rafael Nadal (5° del ránking ATP) regresó con todo y superó con comodidad al estadounidense Marcos Giron (66°) en la primera ronda del Abierto de Australia con sets de 6-1, 6-4 y 6-2.

En el primer parcial el español comenzó a tomar ventaja en el cuarto juego. Allí consiguió entrar en la pelea por el quiebre y aprovechó su primera oportunidad para pasar arriba por 3-1.

Tras confirmarlo, Nadal volvió a atacar, dejando sin respuesta a Giron y extendió su ventaja a 5-1, terminando todo con su servicio.

En el segundo set Giron debió sobreponerse al quiebre en el primer game, pero sin desanimarse. De hecho, tuvo la opción de quebrarle al español en el juego siguiente, pero el manacorí se defendió de buena forma y terminó salvando la situación.

La lucha más cerrada se dio en el noveno juego. Con el ibérico 5-3 arriba, el norteamericano debió luchar y alcanzó a salvar cuatro puntos de set antes de llevarse su servicio. Claro que Rafa no tuvo complicaciones después con su saque para sumar su segundo set por 6-4.

Ya en el tercero, Nadal acabó poniendo toda su experiencia. Volvió a comenzar con un quiebre y cosechó otro en el quinto game, pasando 4-1 arriba. Con esto, solo le bastó aguantar su servicio para llevarse el set por 6-2.

Ahora, por la segunda ronda del torneo australiano, Nadal deberá enfrentar al alemán Yannick Hanfmann (126°).

Rafael Nadal saluda a Marcos Giron tras vencerlo en el Abierto de Australia. Foto: AP.

“Ha sido un gran comienzo hoy, creo que he hecho buen partido, mejor que los de la pasada semana, y esto es un proceso de día a día. No puedo quejarme de nada, he sacado bien, hice lo que debía y ahora toca entrenar duro mañana para poder jugar aún mejor en segunda ronda”, declaró el español tras el partido.

“Hubiera firmado con los ojos cerrados hace tres semanas simplemente estar aquí, cuando estaba destrozado tirado en la cama. Pero también lo hubiera firmado hace mes y medio, cuando no sabía si volvería a jugar a tenis a un nivel medio-alto”, continuó.

En relación a su lesión en el pie afirmó que “no me ha dejado entrenar con normalidad durante mucho tiempo y esta recuperación va a ser difícil porque llevo dos años compitiendo en muy pocos eventos y porque soy más mayor”. Y agregó que “el pie empeoró mucho a raíz del confinamiento. Estar parado unas 7 u 8 semanas me vino bien para las rodillas, pero fatal para el pie. Esta es una lesión que arrastro toda mi carrera y que sufre especialmente con el frío, pero me ha dejado jugar sin muchas limitaciones. Sin embargo, todo cambió después de ese período de tiempo porque no me dejaba ni entrenar sin dolor ni jugar con regularidad”.

También abordó, con cierta resistencia, la expulsión de Novak Djokovic de Australia. “Estoy bastante cansado de este tema. Hace una semana, cuando ganó el primer juicio, yo dije que ya estaba, que la justicia había hablado y ayer dijo otra cosa. Yo nunca voy a ponerme en contra de lo que diga la justicia. Otra cosa es lo que pienso a nivel personal. Obviamente no es la mejor situación para el deporte porque lo ideal es que los mejores estén compitiendo en los grandes eventos, si Novak estuviera aquí sería mejor para todos. Se han dado un cúmulo de circunstancias tristes, desafortunadas y creo que han sido varias las partes que han fallado”, sostuvo.