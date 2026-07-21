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    El Deportivo

    Récords, jugadores destacados y sorpresas: todo lo que dejó el Mundial de Norteamérica 2026

    Este domingo se llevó a cabo la gran final de la Copa, poniendo fin a intensas semanas de fútbol.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Dan Mullan

    Este domingo se llevó a cabo en Estados Unidos la final del Mundial de Norteamérica 2026. En un intenso partido, España se proclamó campeón tras superar por 1-0 a Argentina. Este sin dudas fue el punto cúlmine de la competencia que dejó varios récords y episodios llamativos.

    La campaña perfecta de México en fase de grupos

    Uno de los puntos destacables que tuvo el Mundial de Norteamérica fue el trabajo realizado por México en la fase de grupos. El elenco azteca consiguió avanzar a la ronda de dieciseisavos de final con una campaña perfecta tras imponerse a Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y República Checa (3-0) logrando un registro inédito: nunca antes había dejado su arco en cero en esta instancia.

    Eloy Room y su récord con Curazao

    La selección de Curazao hizo su estreno absoluto en Mundiales. El conjunto de la Concacaf tuvo en el portero Eloy Room uno de sus principales aliados.

    Si bien en el debut contra Alemania el cuadro americano cayó por 7-1, en el siguiente partido el golero fue la figura al sostener el 0-0 contra Ecuador, en ese entonces dirigido por Sebastián Beccacece.

    En dicho encuentro, Room registró 15 desvíos en un solo partido. Lo más similar a aquello lo había registrado Tim Howard en Brasil 2014 contra Bélgica con 16. Claro que en ese caso, el duelo se extendió hasta el tiempo extra.

    Los más jóvenes en marcar

    El español Lamine Yamal y el senegalés Ibrahim Mbaye entraron en el registro de los diez futbolistas más jóvenes en marcar en un Mundial. El jugador del Barcelona anotó contra Arabia Saudita con 18 años y 343 días.

    A su vez, el delantero del PSG hizo lo propio con 18 años y 142 días. Eso sí, el récord lo sigue teniendo Pelé con 17 años y 239 días en Suecia 1958.

    Un invicto que se extiende, pero sin títulos

    La selección de Países Bajos consiguió sostener su invicto en Mundiales. La Naranja Mecánica arrastra 16 años sin caer en la competencia. En esta edición superó en fase de grupos a Suecia y Túnez, empatando con Japón. Su camino se interrumpió contra Marruecos tras empatar 1-1 en los 90 minutos. El marcador se mantuvo en el tiempo extra y debieron ir a los lanzamientos penales, donde los africanos fueron más efectivos.

    El estreno de la Ley Prestiani

    Dos futbolistas fueron expulsados por la aplicación de la llamada Ley Prestiani que sanciona a quienes se tapen la boca al dicutir con un rival.

    El paraguayo Miguel Almirón fue el primero en ver la roja pro este motivo. Luego, llegó el caso del ecuatoriano Piero Hincapié en el duelo contra México.

    El impacto de Cabo Verde

    Cabo Verde se transformó en una de las selecciones más queridas en esta edición del Mundial. El hecho de ser debutante en esta competencia y tener a España, Uruguay y Arabia Saudita como rivales los ponían en el papel como uno de los seleccionados más débiles.

    Sin embargo, lograron igualar sin goles contra España, 2-2 contra Uruguay y 0-0 contra los saudíes, resultados que le permitieron avanzar como segundo de la zona.

    Así, en los dieciseisavos de final se enfrentó a Argentina. Aunque se esperaba un triunfo cómodo para la Albiceleste, esto no fue para nada así. Los caboverdianos llevaron el partido hasta el tiempo extra y solo el autogol de Diney en los 111′ evitó la definición a penales.

    La influencia de Erling Haaland y Noruega

    La selección de Noruega consiguió volver a un Mundial después de 28 años de ausencia y tuvo a Erling Haaland como su principal figura. El ariete del Manchester City anotó siete goles, llegando junto con su escuadra hasta los cuartos de final.

    En este camino, la hinchada llamó la atención por el llamado remo vikingo, que se llevó las miradas del mundo.

    Mbappé, el máximo goleador de Francia y en Mundiales

    Kylian Mbappé logró en el Mundial de Norteamérica transformarse en el goleador histórico de Francia, tras alcanzar 66 goles oficiales, siendo los dos últimos los que marcó en la definición por el tercer puesto contra Inglaterra.

    Además ostenta el título como máximo anotador en la historia de los Mundiales con 22 tantos, dejando atrás al argentino Lionel Messi (21) y al alemán Miroslav Klose (16).

    El récord goleador de Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo finalizó su actuación en Norteamérica registrando tres goles, lo que lo convirtió en el único futbolista en la historia en marcar en seis Mundiales distintos, desde Alemania 2006.

    Además, se transformó en el máximo goleador portugués en Mundiales con 11 dianas, superando los nueve goles de Eusébio.

    El largo recorrido de Gianni Infantino

    Según un reporte elaborado por Associated Press, hasta antes del pitazo inicial de la final entre España y Argentina, el presidente de la FIFA Gianni Infantino acumuló un total de 115 vuelos.

    De esta forma, recorrió cerca de 95.403 kilómetros visitando 21 aeropuertos. En uno de sus días más ajetreados, el 26 de junio, llegó a recorrer 9.289 kilómetros.

    La sede que más visitó, en tanto fue el Estadio Miami, asistiendo a cinco partidos, incluyendo el partido entre Argentina y Cabo Verde, Inglaterra contra Noruega y la definición por el tercer puesto entre los Tres Leones y Francia.

    13 técnicos despedidos

    Durante el desarrollo del Mundial de Norteamérica un total de 13 técnicos dejaron sus cargos. En este listado destacan los despidos de Marcelo Bielsa en Uruguay, Sebastián Beccacece en Ecuador y Javier Aguirre en México.

    No obstante, el más llamativo fue el caso de Sabri Lamouchi, quien fue desvinculado de la selección de Túnez después del primer partido, en el que fue goleado por 5-1 contra Suecia.

    La lista de entrenadores despedidos

    • Sabri Lamouchi (Túnez).
    • Steve Clarke (Escocia).
    • Miroslav Koubek (República Checa).
    • Hong Myung-bo (Corea del Sur).
    • Marcelo Bielsa (Uruguay).
    • Sebastián Beccacece (Ecuador).
    • Ronald Koeman (Países Bajos).
    • Julian Nagelsmann (Alemania).
    • Javier Aguirre (México).
    • Carlos Queiroz (Ghana).
    • Roberto Martínez (Portugal).
    • Zlatko Dalic (Croacia).
    • Pape Thiaw (Senegal).
    Más sobre:FútbolMundial 2026

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