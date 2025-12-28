SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Reglas especiales y la historia de un partido mediático: Sabalenka y Kyrgios se miden en una Nueva Batalla de los Sexos

    La tenista número uno del mundo se enfrentará ante el australiano en Dubái, en un duelo marcado por los focos que hay en él.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios se medirán en una nueva versión de la Batalla de los Sexos.

    Los ojos del mundo del tenis se centran en un evento que no solo destaca por lo deportivo, sino que también por lo mediático. Este domingo 28 de diciembre, Aryna Sabalenka (1° WTA) se enfrentará con Nick Kyrgios (671° ATP), en una nueva edición de la denominada Batalla de los Sexos. Ambos se medirán en Dubái, a las 13 horas de Chile.

    La organización diseñó normas específicas con el objetivo de intentar equilibrar las diferencias físicas entre hombre y mujer. En detalle, el encuentro se disputará al mejor de tres sets, con un super tiebreak a diez puntos si llegara a ser necesario.

    No obstante, uno de los cambios más marcados será en cuanto a los servicios. Tanto Kyrgios como Sabalenka solo dispondrán de un único saque por punto, esto por la diferencia de potencia de los hombres. Con esta medida se busca que cada uno se centre más en la ubicación del tiro que en la misma potencia. Se barajó que la número uno de la WTA tuviera dos servicios, pero se descartó por considerarlo demasiada ventaja para ella.

    Además, el lado de la pista de bielorrusa será un 9% más pequeño que el del australiano. La reducción está pensada para reflejar diferencias de velocidad y desplazamiento. Según explican los promotores del partido, conforme a un estudio previo, las mujeres se movilizan justamente un 9% menos por la cancha.

    La número uno contra un talentoso venido a menos

    Sabalenka llega como la amplia dominadora del circuito. Este 2025 lo cerró en la cima del ranking WTA tras haberse impuesto el US Open y ser finalista en el Australian Open y Roland Garros. También es ganadora de otros tres Grand Slam (Australia 2023 y 2024, y US Open 2024).

    Es considerada como la tenista más fuerte del mundo, llegando a conectar un saque de 214 km/h. Mide 1,82 y pesa 80 kilos.

    Kyrgios, en tanto, está lejos de su mejor momento. La última parte de su carrera ha estado marcada por las lesiones y este año apenas ha disputado cinco partidos oficiales. El finalista de Wimbledon 2022, que alcanzó el 13° del ranking ATP en 2016, bajó hasta el 670° del listado. Eso sí, su calidad y potente servicio siguen latentes. Mide 1,93 y pesa 85 kilos.

    El origen del desafío se remonta a unas declaraciones del propio australiano, que durante el US Open aseguró que derrotaría fácilmente a cualquier jugadora. Sabalenka recogió la declaración y poco a poco se fue construyendo el enfrentamiento.

    Protestas, críticas y focos

    La Batalla de los Sexos se originó con los famosos encuentros entre Margaret Court y Billie Jean King ante Bobby Riggs, en 1973. En ninguno hubo reglas especiales, ya que se estimaba que la diferencia etaria serviría como factor para igualar. Ambas jugadoras rondaban los 30 años, mientras que el tenista tenía 55.

    Primero, el estadounidense venció con solidez a la australiana, que había ganado tres Grand Slams ese mismo año (Australia, Roland Garros y US Open). Fue un breve 6-2 y 6-1.

    “Las tenistas no tienen estabilidad emocional para ser deportistas y deberían restringir su actividad a la cama y a la cocina. Quiero a Billie Jean King. Jugaré con ella donde quiera. En tierra, hierba, cemento…con patines si hace falta, si lo cree óptimo”, indicó Riggs tras una victoria que impactó duramente al tenis femenino.

    Finalmente, King aceptó el desafío: “Creo que sería retroceder 50 años si pierdo este partido”, aseguró antes del duelo. La tenista impuso con comodidad, por parciales de 6-4, 6-3 y 6-3.

    De hecho, la propia Billie Jean King fue duramente crítica con el actual partido: “La única similitud es que uno es un chico y la otra una chica. Todo lo demás, no”, aseguró haec unas semanas.

    El nuestro tenía que ver con el cambio social; culturalmente, con dónde estábamos en 1973. Este no lo es. Espero que sea un gran partido. Quiero que gane Sabalenka, obviamente, pero no es lo mismo. El mío fue realmente político. Fue duro, culturalmente, por lo que conllevaba“, afirmó a la BBC.

    20 años después, en 1993, Jimmy Connors (40 años) se midió con Martina Navratilova (35 años) para repetir la Batalla de los Sexos. El estadounidense fue el vencedor, por 7-5 y 6-2, en un partido que les entregó casi un millón de dólares a cada uno. Lo mediático comenzó a ser cada vez más relevante.

