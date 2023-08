Regresa a la Roja: Nicolás Córdova es oficializado como el jefe técnico de las selecciones juveniles

De Qatar a la Selección Chilena. Ese es el periplo que hizo Nicolás Córdova, pues fue nombrado como el nuevo Jefe Técnico de la Selecciones Juveniles Masculinas chilenas.

El formado en Colo Colo será el encargado de liderar el proyecto que abarcará a los combinados nacionales Sub 15, Sub 17 y Sub 20 y entre sus tareas estará implementar y supervisar una metodología unificada para las tres categorías, la que luego será compartida y trabajada en conjunto con todos los clubes del fútbol chileno.

“Estoy muy contento e ilusionado de ser parte de este proyecto de las Selecciones juveniles y vengo con muchas ganas a aportar a la mejora de nuestro fútbol chileno”, dijo el aludido.

De esta manera, el otrora jugador continuará su carrera como estratega tras su paso por la península arábiga. Córdova estuvo hasta mayo de este año en la dirección técnica del Al Rayyan, dónde finalizó noveno en la Stars League y puso fin a dos temporadas de trabajo.

Pero esta no es la única experiencia del volante al mando de un equipo. Tras graduarse como entrenador en el Centro Técnico de Coverciano, en Italia, convalidó su título en el INAF y asumió la Sub 20 de Chile por un año (de 2014 a 2015). Con ese equipo obtuvo el título del Torneo Internacional de La Alcudia en España y le sirvió de experiencia para dirigir a la Selección de Qatar Sub 23 desde el 2020 a 2022.

En tanto, el hombre de 44 años también estuvo al frente de Palestino (2016-2017), Santiago Wanderers (2017-2018), club con el que consiguió la Copa Chile 2017, Universitario de Perú (2018-2019) y el mencionado Al Rayyan.

Y si bien, en este último no le fue bien en su segundo año, obtuvo cinco triunfos, cinco empates y doce derrotas, logró hacer un buen trabajo con los jóvenes del equipo y varios de ellos lograron ser nominados a su selección. “Hemos pasado por momentos difíciles, pero recordaré los momentos increíbles que tuvimos como la hermosa Liga de Campeones y la oportunidad que tuve de ayudar a todos los jugadores jóvenes de Al Rayyan que hoy forman parte de la Selección de Qatar”, expresó Córdova en su despedida.

Fue allí también dónde fichó a Jeisson Vargas, el cual partió de Universidad de Chile al país que organizó el último Mundial, pero lamentablemente no le fue bien al volante y hoy está nuevamente en el Centro Deportivo Azul, sin ser considerado por el técnico Mauricio Pellegrino.