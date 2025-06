Polémico regreso en Italia: la Lazio rescata al bisnieto de Benito Mussolini para sumarlo a su equipo

La sombra del Duce vuelve a asentarse sobre la Lazio, el mismo club al que el líder político apoyara en la década del veinte y el treinta del siglo pasado. El equipo italiano rescató para la próxima temporada europea a Romano Benito Floriani Mussolini, resistido por parte de los hinchas.

La pasada estación, el bisnieto del dictador peninsular Benito Mussolini jugó a préstamo en la cuadra de Juve Stabia de Serie B, la segunda categoría del fútbol en el País de la Bota.

“La Lazio ejerció un derecho de recompra por el futbolista, de acuerdo con lo establecido en los acuerdos firmados la temporada pasada. El club agradece a Romano su profesionalismo, el compromiso y el apego a la camiseta demostrados durante todo el campeonato”, aseguró en un comunicado oficial la institución de Castellammare di Stabia, en Campania, al sur del país europeo.

Paradójicamente, el defensor de 22 años inició su carrera en la cantera de la Roma, el declarado archienemigo de la sociedad que hoy preside el millonario local Claudio Lotito. Sin embargo, en 2016 y con solo 13 años, el niño se inscribió en la Lazio, equipo que lo inscribió en el plantel del primer equipo, aunque no llegó debutar con la primera escuadra.

Pese a su regreso a la capital italiana, todavía no está claro cuál será su destino inmediato. En ese escenario, la squadra biancoceleste deberá decidir si contar con el lateral derecho para el próximo torneo de la Serie A o, de lo contrario, buscarle otro destino después de jugar en Pescara y en la misma Juve Stabia.

Regreso a la polémica

El zaguero capitalino no esconde sus raíces. Tanto que, tras su irrupción en el profesionalismo, inmediatamente su presencia se convirtió en una verdadera provocación, sobre por la simbología que se lee en su camiseta: F. Mussolini.

Romano es hijo de Alessandra Mussolini, nieta de Benito y una destacada política de derecha como antigua diputada del Parlamento Europeo. Además, es nieto del músico Romano Mussolini, hijo del histórico líder de ese país europeo.

“Mi bisabuelo Benito fue una figura muy importante para Italia, pero estamos en 2024 y el mundo ha cambiado. Sinceramente, estas cosas vinculadas a mi apellido no me interesan. Siempre habrá algún prejuicio, pero mi trabajo no tiene nada que ver con eso y no me afecta”, afirmó el año pasado en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

En la misma conversación, el defensor agregó que “en la cancha no siento nada más allá de algunos gritos desde la grada, pero no les doy importancia. Tampoco atiendo a los comentarios en las redes sociales. Mi madre lo pasó peor que yo, porque como mujer es más difícil para ella. Y le ha afectado más, porque es política y está más expuesta. Hay que admirarla en cómo se defiende”, añadió.

De la misma manera, el futbolista también destaca por su ascendencia artística. Su tía abuela es la destaca estrella Sophia Loren, ya que la hermana de la actriz italiana Maria Scicolone se casó con Romano, el hijo de Benito.

En la temporada que termina, Romano Floriani disputó 33 partidos, anotó un gol y entregó tres asistencias. Así también participó en tres partidos de playoff de ascenso a la Serie A y un partido por la Copa Italia.

