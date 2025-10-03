SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Revisa la formación con que la Roja buscará avanzar en el Mundial Sub 20 ante Egipto

El combinado de Nicolás Córdova buscará la clasificación a octavos de final en el Estadio Nacional.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Revisa la formación con que la Roja buscará avanzar en el Mundial Sub 20 ante Egipto. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

La Roja busca la clasificación en el Mundial Sub 20. Chile recibe a Egipto en el último partido de la fase de grupos con la misión de sumar para meterse en octavos de final y Nicolás Córdova ya confirmó el equipo que jugará ante los africanos.

La Selección salta a la cancha del Estadio Nacional con Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Ian Garguez, Nicolás Suárez y Patricio Romero; Milovan Celis, Nicolás Cárcamo y Agustín Arce; Vicente Álvarez, Francisco Rossel y Lautaro Millán.

En la antesala del compromiso, el DT dio las claves del duelo. “Es otro juego. La base de Japón es la técnica en velocidad. Egipto hace transiciones más largas y, a diferencia de Japón, te deja jugar un poco más en algunos espacios”, dijo.

Córdova aprovechó la instancia ante los medios de prensa para responderle a los críticos del desempeño del equipo. “Las métricas que tienen ustedes son totalmente distintas a las que tenemos nosotros. Nosotros evaluamos espacios o dónde juega el equipo. La realidad es que con Japón fue un partido muy parejo; les quitamos lo mejor que tienen, que era su velocidad de pases”, argumentó.

“Entonces, no me pueden decir que no hay una propuesta, es súper injusto lo que están haciendo. Efectivamente, no ganamos, eso se acepta y hay que trabajar mucho, pero decir que no hay una propuesta... Eso es porque ustedes tienen una métrica de evaluación distinta a la nuestra, que tampoco tienen por qué saber, porque no son expertos”, añadió.

También aprovechó de comparar el proceso que lleva con otros de mayor tiempo: “Competimos contra un proyecto que lleva 25 años. Ellos entran a los 8 años a la selección de Japón a jugar fútbol. Nosotros empezamos hace dos años y en un medio que tiene abandonado al fútbol joven. Entonces, la evaluación la encuentro injusta; la acepto, pero no le doy mayor importancia, porque sé que nuestro trabajo es la largo plazo”.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalFútbol InternacionalLa RojaLa Roja Sub 20Selección ChilenaSelección Chilena Sub 20Mundial Sub 20

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Abogada de empresario niega su implicancia en desaparición de Julia Chuñil y cuestiona a fiscalía por tardanza en investigación

Trump cree que Hamas “está listo para una paz duradera” y pide a Israel que “pare inmediatamente los bombardeos”

Sean “Diddy” Combs es condenado a más de 4 años de prisión por delitos relacionados con la prostitución

Los piropos de Bank of America a Wom y sus proyecciones ante una eventual compra de Telefónica

Fiscalía formalizará a notario de Santiago por millonaria falsificación de escrituras

Abogado cercano a Trump asume como número 2 del FMI

Lo más leído

1.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

2.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

3.
Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

4.
Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

5.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Abogada de empresario niega su implicancia en desaparición de Julia Chuñil y cuestiona a fiscalía por tardanza en investigación
Chile

Abogada de empresario niega su implicancia en desaparición de Julia Chuñil y cuestiona a fiscalía por tardanza en investigación

Fiscalía formalizará a notario de Santiago por millonaria falsificación de escrituras

Presupuesto: diputados RN acusan al gobierno de “incumplir las metas fiscales” y advierten que estudian acciones constitucionales

Los piropos de Bank of America a Wom y sus proyecciones ante una eventual compra de Telefónica
Negocios

Los piropos de Bank of America a Wom y sus proyecciones ante una eventual compra de Telefónica

Abogado cercano a Trump asume como número 2 del FMI

Ventas de autos repuntan y alcanzan su mayor nivel desde inicios de 2023

“Todos moriremos”: qué es la superinteligencia artificial y por qué hay que temerle, según el “profeta de la IA”
Tendencias

“Todos moriremos”: qué es la superinteligencia artificial y por qué hay que temerle, según el “profeta de la IA”

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Revisa la formación con que la Roja buscará avanzar en el Mundial Sub 20 ante Egipto
El Deportivo

Revisa la formación con que la Roja buscará avanzar en el Mundial Sub 20 ante Egipto

Ucrania gana el grupo B en el Mundial Sub 20 y Paraguay avanza por un gol

Fallece Edú Manga, exjugador de la UC, Palmeiras y Corinthians

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Sean “Diddy” Combs es condenado a más de 4 años de prisión por delitos relacionados con la prostitución
Cultura y entretención

Sean “Diddy” Combs es condenado a más de 4 años de prisión por delitos relacionados con la prostitución

¿Se suspende el Fondo CNTV? La preocupación (y confusión) del sector audiovisual ante el Presupuesto 2026

Un abrazo de generaciones: Inti Illimani y Los Bunkers publican colaboración

Trump cree que Hamas “está listo para una paz duradera” y pide a Israel que “pare inmediatamente los bombardeos”
Mundo

Trump cree que Hamas “está listo para una paz duradera” y pide a Israel que “pare inmediatamente los bombardeos”

Hamas dice que acepta liberar a los rehenes israelíes y busca cambios en el plan de paz de Trump para Gaza

EE.UU. ataca un “buque narcotraficante” frente a las costas de Venezuela y mata a cuatro personas

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile
Paula

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más