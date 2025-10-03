Revisa la formación con que la Roja buscará avanzar en el Mundial Sub 20 ante Egipto

La Roja busca la clasificación en el Mundial Sub 20. Chile recibe a Egipto en el último partido de la fase de grupos con la misión de sumar para meterse en octavos de final y Nicolás Córdova ya confirmó el equipo que jugará ante los africanos.

La Selección salta a la cancha del Estadio Nacional con Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Ian Garguez, Nicolás Suárez y Patricio Romero; Milovan Celis, Nicolás Cárcamo y Agustín Arce; Vicente Álvarez, Francisco Rossel y Lautaro Millán.

📋 ¡El XI Titular de #LaRoja 🇨🇱 Sub-20 para enfrentar a Egipto en un duelo clave! 👏🔛



Estos son los elegidos por Nicolás Córdova y el Staff de Selecciones Masculinas para enfrentar a Egipto en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™️ 🔝



¡CON TODO, CHILE! ❤️‍🔥🆑… pic.twitter.com/3FQZ8JJDNw — Selección Chilena (@LaRoja) October 3, 2025

En la antesala del compromiso, el DT dio las claves del duelo. “Es otro juego. La base de Japón es la técnica en velocidad. Egipto hace transiciones más largas y, a diferencia de Japón, te deja jugar un poco más en algunos espacios”, dijo.

Córdova aprovechó la instancia ante los medios de prensa para responderle a los críticos del desempeño del equipo. “Las métricas que tienen ustedes son totalmente distintas a las que tenemos nosotros. Nosotros evaluamos espacios o dónde juega el equipo. La realidad es que con Japón fue un partido muy parejo; les quitamos lo mejor que tienen, que era su velocidad de pases”, argumentó.

“Entonces, no me pueden decir que no hay una propuesta, es súper injusto lo que están haciendo. Efectivamente, no ganamos, eso se acepta y hay que trabajar mucho, pero decir que no hay una propuesta... Eso es porque ustedes tienen una métrica de evaluación distinta a la nuestra, que tampoco tienen por qué saber, porque no son expertos”, añadió.

También aprovechó de comparar el proceso que lleva con otros de mayor tiempo: “Competimos contra un proyecto que lleva 25 años. Ellos entran a los 8 años a la selección de Japón a jugar fútbol. Nosotros empezamos hace dos años y en un medio que tiene abandonado al fútbol joven. Entonces, la evaluación la encuentro injusta; la acepto, pero no le doy mayor importancia, porque sé que nuestro trabajo es la largo plazo”.