Ucrania gana el grupo B en el Mundial Sub 20 y Paraguay avanza por un gol

El Mundial Sub 20 de Chile entra en tierra derecha. En el primer turno del viernes, se definió el primer grupo. La zona B ya tiene disputados todos sus partidos, lo que dejó a Ucrania como clasificado a octavos de final siendo líder, al vencer 2-1 a Paraguay en el Estadio Nacional, previo al choque entre Chile y Egipto.

La Albirroja, dirigida por el exseleccionado guaraní Antolín Alcaraz, llegó al choque contra los europeos tras derrotar agónicamente a Panamá (3-2) y empatar con Corea del Sur (0-0). Se podía dar un “pacto de no agresión”, en el sentido de que un empate permitía la clasificación de ambos.

A los ucranianos, campeones del mundo de la categoría en 2019, les servía más la igualdad porque aseguraban la primera posición. Los criterios de definición en caso de paridad son los siguientes: resultado en el duelo directo, diferencia de goles entre ellos, goles a favor, diferencia de goles en el grupo, puntos por conducta deportiva (tarjetas) y sorteo. Como entraron a la cancha de Ñuñoa igualados en todo, el ítem de las tarjetas le daban una ventaja a los europeos para quedarse con la primera posición.

Los 45 minutos iniciales dieron muestra de que el empate era negocio para los dos, porque entregó un discreto espectáculo. Paraguay esbozó algo, sin embargo no era claro a la hora de atacar. Por el lado de Ucrania, que contó en la titularidad con Kristian Shevchenko (hijo del astro Andriy Shevchenko), como mediocampista por la derecha, tuvo la chance más clara del primer tiempo mediante la pelota detenida, sin embargo no pudo definir en la línea de meta.

El complemento arrancó y de inmediato movió las redes, porque Ucrania abrió la cuenta rápidamente. En los 46’, el recién ingresado Maksym Derkach definió libre por el lado izquierdo del ataque para el 1-0 del encuentro.

Con dos partidos al mismo tiempo y constantes movimientos en el marcador, la calculadora ardía. Corea del Sur le estaba ganando a Panamá, en el Elías Figueroa de Valparaíso, y le arrebataba la segunda posición a Paraguay por las tarjetas, ante igualdad en varios ítems. Pero en los 69’, la Albirroja llegó al 1-1 con un zurdazo de César Miño, que dejaba todo como al principio.

A 10’ del final, los amarillos retomaron la ventaja con anotación de Matvii Ponomarenko, mediante un tiro rasante. Esto terminó de asegurar a los ucranianos como clasificados en la primera posición, con 7 puntos.

Finalmente, el segundo fue Paraguay. Pese a terminar con el mismo puntaje que Corea (4 unidades), los sudamericanos cuentan con un gol más. Por ese factor, avanzan directo. Los asiáticos vencieron 2-1 a Panamá, con anotaciones de Hyun-min Kim y Shin Min-Ha, y tendrán que esperar para saber si son uno de los mejores terceros.

Entonces, el ganador del grupo B enfrentará en octavos de final a uno de los mejores terceros (de la zona A, C o D), el próximo martes 7, en Valparaíso. Por su parte, el segundo (Paraguay) irá en la siguiente ronda al segundo del grupo F (que hoy es Noruega; se definirá el domingo), el miércoles 8 en el Fiscal de Talca.

Si el que terminó tercero (Corea) accede como uno de los mejores, tiene dos alternativas para octavos: ser el rival del líder de la zona D (hoy es Argentina) o Marruecos, que ya aseguró la primera posición del grupo C.