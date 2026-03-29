Ronald Fuentes vuelve a cargar contra el plantel de Unión Española tras la derrota ante San Marcos: “No hicimos nada”

Unión Española sigue a los tumbos en su periplo por la Primera B. Y es que desde que el cuadro hispano milita en la segunda categoría del fútbol chileno, los resultados han estado marcados por la irregularidad: en seis fechas, apenas registran dos victorias y ya acumulan cuatro derrotas. Se ubican en la décima posición, en la parte baja de la tabla.

El tropiezo más reciente ocurrió este sábado, en la visita a San Marcos de Arica. El elenco de la comuna de Independencia sufrió con las anotaciones de Cristóbal Guerra y Camilo Melivilú y tuvo que masticar una dura caída en la zona norte del país.

En consecuencia, el entrenador Ronald Fuentes, que asumió hace solo dos semanas tras la destitución de Gonzalo Villagra, ahondó en los errores de sus dirigidos durante la conferencia de prensa. “Sabíamos cómo defendía Arica y cómo teníamos que atacar, y no hicimos nada. Lo que más preocupa es lo técnico. Hicimos un partido muy malo desde lo técnico, y las virtudes que tiene Arica las aprovechó de muy buena manera para convertir el primer gol“, comenzó diciendo.

Final del partido en Arica. pic.twitter.com/2yhmv0wU8j — Unión Española (@UEoficial) March 28, 2026

El DT sostuvo que mala actuación se debe a las dolencias físicas y a la deficiente conformación del plantel en la actualidad. "Es muy fácil de analizar el partido desde lo mal que jugamos, Arica tiene méritos sin duda, pero no hicimos lo que planeamos en la semana. Vamos a ver los niveles individuales también, que han estado muy bajos. Lamentablemente no tengo mucho más plantel por lesiones”, lanzó.

En esa misma línea, el exestratega de Ñublense aseguró que, si bien están trabajando todos en la misma dirección, todavía no alcanza para traspasarlo a la cancha. “El amor propio está. Son diferentes formas de tener amor propio, algunos gritan, otros corren más, otros tratan de solucionar los problemas solos. El problema no es ese, es que futbolísticamente no hicimos lo que correspondía”, comentó.

Tras este potente mea culpa, Fuentes se alista para enmendar el rumbo en la Primera B y recuperar algunos lugares que le permitan posicionarse en la parte alta del certamen. Sin embargo, aquello no será sencillo, pues en la jornada que viene los hispanos reciben a Cobreloa, uno de los candidatos en la división.