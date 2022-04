Rooney continúa su guerra con Cristiano: “No hay jugador que no esté celoso de su carrera, su dinero y sus abdominales”

Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo continúan su guerra. El delantero inglés volvió a disparar contra su ex compañero en el Manchester United, quien hoy milita en los Diablos Rojos, luego de que el portugués lo catalogara de “celoso” tras las críticas en su contra por parte del hombre del Derby County, quien manifestó que los Diablos Rojos deberían darle mayor espacio a los jóvenes por sobre CR7. El ahora entrenador le contestó con ironía.

“Cristiano era tan bueno y tan jodidamente molesto al mismo tiempo. Probablemente no sea tan bueno ahora, pero seguramente siga siendo igual de molesto”, declaró hace algunas semanas Bad Boy, en diálogo con el diario The Sun. Fue el principio de una historia que iba a estar lejos de concluir.

Rooney no se quedó ahí y, días más tarde, cuestionó al exJuventus por su desempeño en su regreso a Old Trafford. A su juicio, la edad le está pasando la cuenta al Bicho, quien, desde su retorno al United, ha anotado en 18 ocasiones, posicionando como el máximo artillero de su equipo en la presente temporada. Aunque el británico no niega su aporte, considera que el club tiene que privilegiar el surgimiento de nuevas promesas, ya que, a su juicio, Ronaldo va en baja.

“Obviamente Cristiano está progresando poco. Ciertamente no es el jugador que era cuando tenía 20 años y eso pasa, así es el fútbol”, comenzó diciendo el DT de Los Carneros, en conversación con la televisión inglesa.

Y, en esa misma línea, añadió: “Ha marcado goles importantes en los partidos de Champions League al inicio de temporada y también el triplete ante el Tottenham. Es una amenaza de gol, pero creo que en el resto del juego necesitan más. Necesita jugadores jóvenes y hambrientos para hacer todo lo posible para levantar al United. Creo que tienen buenos jugadores jóvenes. Creo que Sancho estará mejor el próximo año, también Marcus (Rashford)”.

Cristiano, con el United. FOTO: Reuters.

La respuesta del Bicho no fue inmediata, pero finalmente llegó. Rooney publicó una foto en su cuenta de Instagram, acompañado de Jaime Carragher, histórico ex defensor del Liverpool, y el animador del programa Monday Night Football, David Jones. Y el luso aprovechó la ocasión para comentar. “Dos celosos”, fue el escueto mensaje que estuvo acompañado del emoji de unos ojos.

Este jueves, en un video que fue publicado por Football Daily, Wayne tuvo su derecho a réplica, con una cuota de humor. “Lo he visto esta mañana. Diría que no hay, probablemente, ningún jugador en el planeta que no esté celoso de Cristiano. La carrera que ha tenido, los trofeos que ha ganado, el dinero que tiene... ¡sus abdominales! Todos los jugadores menos Leo Messi están celosos de Cristiano”, dijo el inglés.

De momento, Cristiano no se ha referido a las nuevas declaraciones del nacido en Liverpool, aunque no sería sorpresa que el mano a mano entre ambos siga encendido.