Rumbo al Mundial 2026: España aplasta a Turquía y Alemania se recupera de un tropiezo estrepitoso en las Eliminatorias

España sigue a lo suyo. El cuadro hispano no tuvo contemplaciones y arrolló al promisorio equipo de Turquía en Konya, por 6-0. El combinado dirigido por Luis De La Fuente va firme rumbo a Norteamérica 2026.

El conjunto español se adueñó rápidamente de la pelota. Las posesiones largas fueron pitados enérgicamente por los 42 mil fanáticos turcos que llegaron al Büyükşehir Arena.

La Furia Roja salió con todo. Fue protagonistas desde el inicio ante un equipo que se replegó. El arquero Ugurcan Çakir comenzó a destacar con dos grandes intervenciones en los primeros minutos. Sin embargo, no pudo sostener la igualdad por mucho tiempo.

A los 6′, Pedri rompió el cero con un golazo. El volante recibió en el borde del área, enganchó y abrió el pie para sacar un ajustado remate al segundo palo. El plan turco se estropeó rápidamente.

Tras un par de aproximaciones, España marcó una anotación increíble, evocando a las épocas más gloriosas del Tiki-taka. Hubo 25 toques en una jugada en la que participaron todos los futbolistas hispanos y que Mikel Merino finalizó (22′). Para algunos, un gol baby fútbol. Para otros, un tanto de videojuego.

En los descuentos, el mediocampista del Arsenal selló su doblete tras una nueva gran acción colectiva. Pese a la goleada, España parecía estar quedándose corto en el resultado. Fue una verdadera exhibición.

España inició el complemento golpeando tras un veloz contragolpe. Ferrán Torres (53′) marcó tras una jugada de Pedri y Lamine Yamal. Gran definición del ariete. Cuatro minutos después, Merino selló su triplete con un ajustado y potente remate de media distancia. Un nuevo golazo.

El asedio continuó en el 63′. Pedri finalizó una increíble acción de Oyarzabal para poner el sexto tanto en el marcador y sellar una contundente goleada. Con esta victoria, la Furia Roja lidera en solitario el Grupo E, con seis unidades. Georgia y Turquía le siguen con tres puntos, mientras Bulgaria está en el fondo con cero.

Alemania da vuelta la página

A la misma hora, pero en el RheinEnergieStadion de Colonia, una urgida selección de Alemania salió en busca de un triunfo. Ganar era profundamente crucial tras la sorpresiva caída ante Eslovaquia, profundizada por el nuevo formato de la Eliminatorias europeas. Cualquier tropiezo podía dejar afuera del Mundial a la tetracampeona. No obstante, los teutones evitaron cualquier tragedia al imponerse por 3-1 sobre Irlanda del Norte.

Die Mannschaft puso su jerarquía sobre la mesa de entrada. A los 7′, el elenco teutón recuperó en territorio norirlandés y Serge Gnabry quedó mano a mano. El atacante anotó con un sutil picotón.

Sin embargo, no cambiaron la cara del todo. Una excesiva posesión no fue traducida en profundidad ni mucho menos oportunidades de gol. El fortín británico parecía infranqueable. En tanto, la cuota de incertidumbre la volvió a instalar Isaac Price (34′) en un tiro de esquina. El delantero arremetió sin marca en el segundo palo y puso la igualdad.

Las dudas reflotaron, pero fueron disipadas en el segundo tiempo. Nadiem Amiri (69′) y Florian Wirtz (72′), de tiro libre, anotaron para sellar una necesaria victoria alemana.

Con este resultado, tanto Alemania como Irlanda del Norte suman tres puntos y son escoltas de la sorprendente Eslovaquia, que acumula seis unidades. Luxemburgo, en tanto, suma dos derrotas en el Grupo A.