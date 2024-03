Ruud Van Nistelrooy sorprende al comparar a Manuel Pellegrini con Alex Ferguson: “Manejan el club desde el vestuario hasta al jugador”

Un especial elogio recibió Manuel Pellegrini durante los últimos días. Ruud Van Nistelrooy, ex jugador neerlandés y leyenda del fútbol mundial, se deshizo en elogios para el entrenador que lo tuvo en sus pasos por el Real Madrid (2009-2010) y el Málaga (2011-2012). No obstante, también sorprendió al comparar el trabajo del chileno con Sir Alex Ferguson, mítico DT del balompié europeo que lo tuvo bajo su tutela en el Manchester United.

Comparación de honor

En coversación con Relevo, Ruud Van Nistelrooy comentó sobre su experiencia visitando a Manuel Pellegrini en Sevilla para observar cómo trabaja en los entrenamientos del Betis. Esta situación fue motivo de felicidad para el ex merengue, ya que está perfeccionando sus capacidades para dirigir luego de su periplo por el PSV Eindhoven en 2023 y significó el reencuentro de ambos luego de compartir muchos momentos juntos en el fútbol español.

“Lo tuve en el Madrid y en el Málaga, y lo veo igual. Trabajando de una manera constante para estabilizar organizaciones, como es el Betis y en su cuarto año. Lleva una experiencia, una manera de jugar, unos principios que están siempre en su metodología. Es espectacular estar con él, por eso quería estar aquí y compartir mis experiencias y las suyas. Es fenomenal el trabajo que está haciendo”, expresó.

Para el otrora centrodelantero, la influencia del Ingeniero fue clave para despertar su ilusión de convertirse en adiestrador. “Me llegó en el último año en el Málaga, con el míster, con Pellegrini, que me ayudó mucho en ese sentido. Tenía 35 para 36 años, era mi última temporada y jugué menos, pero él me ayudó ahí. Me dijo que me preocupara por los jóvenes, por los demás, que pensara en ayudar desde el vestuario y desde el campo de entrenamiento”, añadió el europeo.

Sin embargo, en complemento a estas alabanzas, Van Nistelrooy sorprendió al comparar a Pellegrino con Sir Alex Ferguson, técnico que fue multicampeón con el Manchester United y con quien coincidió en su paso por Old Trafford. “Mira la trayectoria de Ferguson, con 28 años en el United. Pellegrini tiene una carrera también desde 1988. Son parecidos, gente que estabiliza organizaciones. Manejan el club desde el vestuario hasta al jugador de manera individual”, dijo el ídolo de los Diablos Rojos.

Por último, el nativo de Países Bajos destacó en estilo de juego que caracterizó a ambos, además de agradecer por su breve visita al conjunto sevillano que se encuentra peleando por acceder a puestos de clasificación internacional. “Luego tienen su filosofía de juego, quieren tocar, tener el balón y que sus equipos jueguen bien. Tienen mucho éxito en todo lo que hicieron, por eso veo a los dos parecidos. También eso me hizo venir aquí, estar con Pellegrini y su gente. Ha sido una semana bonita”, cerró.