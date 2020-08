Scheib suma puntos en Aragón

Maximilian Scheib mejoró su fin de semana en el Mundial de Superbike. El chileno superó su presentación del sábado, donde no pudo terminar, para salir el domingo y sumar puntos en la clasificación, tras su regular desempeño en las dos carreras que completaron la fecha que se disputó en Aragón.

El piloto nacional terminó 14° en la Superpole race, la primera del día. Luego alcanzó a entrar en la zona de puntos en la segunda carrera del domingo, la que cerró el fin de semana de competencias en el Motorland de Aragón. Scheib llegó en el 15° lugar, tras remontar de una mala largada.

“Terminamos en los puntos y eso es un paso adelante, pero no es lo que esperamos. Tenemos el ritmo para pelear el top ten. Cuando aprieto me salen los tiempos, pero he tenido una mezcla de mala suerte y pequeños errores, que acá cuestan muy caro, porque no solo te hacen perder tiempo, también concentración”, dijo el chileno. “Tengo que seguir trabajando en eso, porque tengo el ritmo, a una vuelta no voy mal y además mucho espacio para mejorar. La próxima semana volvemos a correr acá, comienza la segunda mitad del campeonato y tengo cuatro fechas para sumar puntos y ganar posiciones en el campeonato”, sentenció Scheib, quien alcanzó 11 puntos y se ubica 19° en la clasificación general.

El líder del Mundial es el pentacampeón Jonathan Rea, que saca 10 puntos de ventaja sobre Scott Redding, su escolta.

La siguiente fecha también se disputará en Aragón, el fin de semana del 4 al 6 de septiembre.