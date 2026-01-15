Se abren las inscripciones para el calendario de triatlón e Ironman 2026 en Chile. Foto: @ironman70.3valdivia

Este jueves 15 de enero, a las 12.00 horas, se abre la venta de inscripciones para cuatro eventos de triatlón e Ironman que se desarrollarán durante 2026 en distintas ciudades del país. Se trata del Ironman 70.3 de Puerto Varas, el Ironman y Ironman 70.3 de Valdivia y la primera edición del triatlón 5150 de Coquimbo.

Las inscripciones estarán disponibles a través de la plataforma Eventrid. Los cupos serán limitados y habrá valores preferenciales para clientes del banco Itaú, auspiciador de las competencias.

El primer evento del calendario será el Ironman 70.3 de Puerto Varas, programado para el 12 de abril. La prueba espera reunir a cerca de 1.900 deportistas y este jueves se realizará la tercera y última apertura de cupos, con disponibilidad de 200 inscripciones individuales y cinco vacantes en la categoría posta.

“Abrimos inscripciones a todos los eventos. Hicimos la última apertura a Puerto Varas, la primera apertura para Coquimbo y la primera apertura para Valdivia 70.3 del próximo año”, explica Fernanda Castro, directora de la carrera, a El Deportivo.

A comienzos de octubre se desarrollará la primera versión del triatlón 5150 de Coquimbo, que se realizará el 4 de octubre en el borde costero de la ciudad, con partida y meta en la playa. El tramo de ciclismo se extenderá fuera del radio urbano, utilizando la Ruta 5 Norte. La competencia contempla 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de trote.

“El 5150 de Coquimbo busca acercar a nuevos atletas al triatlón. Son distancias más cortas, casi la mitad de un 70.3, y permiten que más personas se sumen, ya sea como primera experiencia o como preparación para distancias mayores”, señala Castro.

Además, en noviembre se vivirá uno de los hitos del calendario con la realización del Ironman de distancia completa en Valdivia, junto al Ironman 70.3 de la misma ciudad, que celebrará su tercera edición. La prueba de distancia completa se disputará el 29 de noviembre.

“El Ironman completo es para atletas más experimentados. Hay competidores que pueden tardar hasta 18 horas en completarlo”, indica Castro.

“En Sudamérica, actualmente solo existe un Ironman de distancia completa en Brasil. Que Valdivia lo tenga es un hito para la región y para Chile. Hemos tenido una muy buena recepción y mucho interés”, agrega.

Las pruebas 70.3 y el triatlón de Coquimbo permitirán inscripción en modalidad individual y posta, opción que busca ampliar el acceso. “La gente se puede inscribir en modalidad individual o posta, lo que hace la competencia más amigable y permite participar con compañeros”, concluye Castro.