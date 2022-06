Se acerca el fin del coaching como infracción en el tenis masculino: la ATP pone a prueba las instrucciones de los entrenadores en los partidos

Uno de los grandes debates que ha rodeado al tenis masculino en los últimos años es el que está relacionado con la implementación del coaching. Durante mucho tiempo, la ATP se ha mostrado contraria a que los entrenadores puedan dar instrucciones a sus pupilos durante los partidos, sancionando con advertencias a los jugadores que no cumplan con esto. Sin embargo, el organismo ha decidido dar un giro y, a modo de prueba, permitirá que los tenistas puedan comunicarse con sus técnicos.

“Además de asegurar consistencia en el deporte para beneficio de jugadores y aficionados, esta fase de pruebas también intentará incrementar los momentos de intriga y cercanía para mejorar la experiencia de los espectadores”, detalló la ATP, mediante una nota de prensa.

El ente precisó bajo qué condiciones se dará este periodo de prueba, que comienza el 11 de julio y se extenderá hasta el final de la temporada, incluyendo el US Open y las Finales de la ATP, de noviembre. Luego de ese periodo, se analizará el éxito de la medida para ver si será instaurada definitivamente.

Según esta nueva normativa, los entrenadores deben estar sentados en los asientos designados por el torneo; el coaching (verbal y no verbal) solamente está permitido si no interrumpe el juego ni crea molestias durante el punto al oponente; mientras que el verbal está permitido solamente cuando el jugador se encuentra en el mismo lado de la pista y solo puede consistir en palabras y/o frases cortas (no se permiten conversaciones). Tampoco los técnicos pueden hablar a sus dirigidos cuando estos abandonan la cancha por cualquier motivo. En tanto, el coaching no verbal (señales con las manos) está permitido en cualquier momento.