Se cayó la posibilidad de que Joaquín Niemann juegue en Chile

Joaquín Niemann tenía todo listo, con contrato firmado, para jugar el Abierto del Country Club 2019. Pero por el estallido social, ese torneo finalmente no se jugó, como tampoco el Abierto de La Dehesa, pero la invitación quedó extendida para la siguiente edición. Esa cita sera, aunque con otro nombre, del 17 al 20 de diciembre próximos, pero otra vez no va a contar con el número uno de Sudamérica. Joaquín Niemann decidió no jugar en el club de La Reina.

El asunto es que el hecho de que los eventos deportivos en el país se jueguen sin público le quitó interés al golfista de participar. Es entendible, pues la idea de hacer un esfuerzo para tenerlo en el campeonato era atraer gente no solo al certamen, sino al golf en general, pero sin la entrada de asistentes, no tendría sentido que esté ahí todo un fin de semana.

En años anteriores la figura de Joaco ha acarreado a cientos de personas en sus presentaciones, incluso cuando aún era amateur, como cuando ganó, en el mismo Country Club, el Latin America Amateur Championship 2018 que le dio la invitación a su primer Masters.

En el entorno del profesional dan como totalmente descartada la participación del nacional en el certamen del Country Club. “La condición era que jugara el abierto siempre que hubiera público y como eso no es posible no lo va a jugar. Por el momento no hay cambio en la parte sanitaria, así que queda descartado totalmente”, explica su padre, Jorge Niemann. El progenitor agrega que el chileno incluso tiene planificadas sus vacaciones y cuenta el lugar específico del país en el que estará esa semana.

La confirmación de la ausencia de Niemann en el torneo del club en La Reina llega paralelamente con un cambio importante en la organización del campeonato. La noche de este lunes quedó definido que la justa se denominará Abierto de Chile by Prince of Wales Country Club. Es decir, la Federación Chilena de Golf y el club se unieron para que el principal torneo del calendario nacional tenga edición este 2020, que no ha sabido de campeonatos.

Como sea, los organizadores del, hasta entonces, Abierto del Country Club tuvieron reuniones con autoridades de los ministerios de Salud y del Deporte, pero aún no se han estabecido los requerimientos para el campeonato específicamente. Aún queda casi un mes para su inicio, pero se ve muy difícil que logre tener espectadores, aunque sí invitados extranjeros, pues se estudia que el Abierto de Chile sea parte del Circuito de Desarrollo del PGA Tour Latinoamérica. Eso, en todo caso, aún debe verse entre el club, la Federación Chilena de Golf y ese circuito continental.

Joaquín Niemann disputará la próxima semana el Mayakoba Classic, en México, y la siguiente, el torneo por invitación QBE Shootout, donde hará pareja con el colombiano Sebatián Muñoz. Luego, el 14 de diciembre comenzará sus vacaciones en Chile y ya se sabe dónde retomará el PGA Tour. “Juega los dos campeonatos de Hawai en enero. Después de eso, no se sabe”, adelanta Jorge Niemann.

Es decir, Niemann aprovechará de disputar por segundo año consecutivo el Torneo de Campeones (7 al 10 de enero) y una semana después el Sony Open, ambos en las islas estadounidenses. El primer certamen, donde este año consiguió uno de los mejores resultados de su carrera, está reservado para los ganadores de torneos del PGA Tour de cada año, pero esta temporada, mermada por la pandemia del Coronavirus, tuvo pocos torneos y por tanto pocos ganadores, así es que se abrieron cupos especiales y fueron invitados los 30 finalistas de la FedEx Cup. Niemann fue uno de ellos.