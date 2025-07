“Se están manejando muy mal las cosas”: la crítica de Guillermo Marino a Azul Azul por el frustrado arribo de Vargas a la U

En los últimos días la dirigencia de Azul Azul ha sido cuestionada por la forma en la que trató la alternativa de que Eduardo Vargas regresara a Universidad de Chile. Poco después de que se confirmara que el delantero había firmado con Audax Italiano, recibió un nuevo golpe.

Esta vez provino de Guillermo Marino, exfutbolista de los laicos que hoy se desempeña como ayudante técnico de la selección de Ecuador. A través de su cuenta de Instagram cuestionó la manera en la que se llevó a cabo las negociaciones con Turboman y aprovechó de comentar otras situaciones vividas por él.

“Una lástima como se está manejando esta hermosa institución. Con lo de Eduardo demuestra 0 respeto por la gente que defendimos estos colores”, explicó Marino en la red social.

Luego, relató una situación que tuvo que enfrentar con la directiva de Azul Azul. “Para el partido contra la U católica, me hicieron viajar desde Córdoba para asistir al partido. Un día antes me dicen que cortesías no quedaban, pero sí me podían acreditar para que esté con ellos. Llegue al estadio, hablé con Ignacio Asenjo. No me pudieron acreditar. Me voy yendo al hotel nuevamente, pero a lo que me estoy yendo veo a un grupo de chicos colombianos (influencers) que uno de ellos no tenía su DNI. Los acreditaron sin problemas”, resaltó.

La publicación de Guillermo Marino. pc

También indicó que para el partido de ida entre Universidad de Chile y Guaraní por los playoffs de la Copa Sudamericana, tuvo que comprar su entrada como un hincha más.

Por último, aclaró que “no escribo esto para que me critiquen ni mucho menos, sino que desde que comencé mi carrera como futbolista profesional, siempre fui de transparentar todo. Escribo esto para que haya conocimiento que esto no solo paso con Eduardo, sino que conmigo también y se están manejando muy mal las cosas de adentro”, cerró Marino.

Claro que tras unos minutos la publicación fue borrada por el exfutbolista.