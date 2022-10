“Se ha convertido en objeto de deseo”: en Perú aseguran que Gabriel Costa es sondeado por los tres grandes de su país

Colo Colo puede perder a una de sus figuras. Cerca del cierre del Campeonato Nacional, Gabriel Costa es sondeado desde el fútbol peruano, donde militara entre 2014 y 2018, lo que le significó obtener la carta de nacionalidad y posterior llamado a la selección del Rimac. De acuerdo a lo informado por el medio Líbero; Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal estarían interesados en llevarse al atacante.

Los tres grandes del país vecino se fijan en el futbolista del Cacique. Anteriormente, el nacido en Uruguay militó en los aliancistas y en los celestes. Esa última etapa en Cristal, de la mano de Mario Salas, le valió arribar al Cacique a inicios de 2019. En el curso 2018, Costa jugó 45 partidos con el cuadro cervecero, marcando 26 goles y otorgando 23 asistencias.

El contrato del seleccionado peruano finaliza en el cierre de la actual temporada y desde Blanco y Negro aún no se acercan para negociar una eventual extensión. Desde Perú, indican que: “Gabi se ha convertido en objeto de deseo (...) Clubes sondean a delantero que la rompe en Chile”. En su momento, los albos pagaron US$ 1,2 millones, más el pase de Canchita Gonzales, por concretar al delantero. Es decir, un operación total de más de US$ 1,6 millones.

Portada de Líbero, sondeando al futbolista de Colo Colo en los tres grandes de Perú.

En cuatro años jugando en el medio nacional, Costa ha disputado 119 duelos con la camiseta de Colo Colo, anotando en 33 ocasiones y entregando 21 asistencias. En este 2022 ha visto las redes 12 veces. Además, sumó a su palmarés las Copa Chile de 2019 y 2021, junto a la Supercopa de 2022. Ahora está cerca de conquistar el Campeonato.

Fue por estas actuaciones que Ricardo Gareca, ex entrenador de la selección peruana, puso sus ojos en el nacionalizado. Su primera citación a la escuadra albirroja llegó en 2019 y, hasta la fecha, acumula 11 encuentros con la camiseta incaica.