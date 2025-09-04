SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“Se hicieron el año las Z”: el incendiario post de familiar de Víctor Méndez tras el Superclásico

Un hincha de la U, cercano al volante, ganó especial notoriedad en el Monumental. Primero por acceder al exclusivo sector destinado a los familiares de los jugadores y, luego, por entreverarse con Javier Correa.

Christian GonzálezPor 
Christian González
El encontrón entre el hincha azul y Javier Correa.

En el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile estaba prohibida la asistencia de hinchas azules. Sin embargo, uno de ellos alcanzó especial notoriedad después del encuentro, con el triunfo albo consumado: protagonizó un duro encontrón con Javier Correa, quien incluso abandonó la zona en que se encontraba para tratar de darle alcance y encararlo. La intervención del personal de seguridad y de funcionarios del Cacique frenó el choque entre ambos.

El fanático estudiantil tiene una particularidad: es familiar del volante albo Víctor Méndez, hoy uno de los elementos más regulares del zigzagueante año popular y, en su momento, confieso hincha de la U: en alguna oportunidad, se mostró en una actividad navideña, luciendo una polera con la insignia azul.

“Se hicieron el año las Z”: el incendiario post de familiar de Víctor Méndez tras el Superclásico

El incidente tuvo un nuevo capítulo. El hincha publicó imágenes a modo de trofeo de guerra en sus redes sociales, con un incendiario mensaje relativo a la importancia del triunfo popular sobre los azules: “Se hicieron el año las Z”.

El familiar de Víctor Méndez con Nicolás Guerra.

El encontrón

El domingo, el seguidor azul había encendido la mecha. “Cagón, agrandado”, le gritó el individuo a Correa, quien reaccionó y lo encaró para después salir a buscarlo. “Me quiso pegar”, dijo el delantero argentino para graficar su reacción.

Según reveló el sitio En Cancha, Víctor Méndez se acercó al delantero para ofrecerle disculpas por la actuación de su familiar. Entre ambos, el tema quedó zanjado.

Más sobre:Colo ColoVíctor MéndezSuperclásicoLa UUniversidad de ChileFútbolFútbol Nacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

Venezuela acusa a Estados Unidos de once “ejecuciones” en su bombardeo contra embarcación y pone en duda que transportara droga

Esto debes saber sobre el presunto complot golpista del que es acusado Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil

Recaudación, lock-up period y efecto neto: los detalles de la venta de acciones de Nexans por parte de Quiñenco

“¡No se mata una idea!”: Hijo de Bolsonaro llama a manifestaciones en medio del juicio contra su padre

Rusia achaca a la “desesperación” las acusaciones sobre un supuesto sabotaje al GPS del avión de Von der Leyen

Lo más leído

1.
Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

2.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

3.
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

4.
Oposición adopta un brusco frenazo a proyectos de gobierno en represalia por rechazo a multa por voto obligatorio

Oposición adopta un brusco frenazo a proyectos de gobierno en represalia por rechazo a multa por voto obligatorio

5.
Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos

Servicios

Temblor hoy, jueves 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Temblor hoy, jueves 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, jueves 4 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cuándo entrará en operación el teleférico cuyas obras provocarán corte de agua por 36 horas en seis comunas de la RM

Temblor se registra en el norte de Chile

Recaudación, lock-up period y efecto neto: los detalles de la venta de acciones de Nexans por parte de Quiñenco
Negocios

Recaudación, lock-up period y efecto neto: los detalles de la venta de acciones de Nexans por parte de Quiñenco

Ipsa supera los 9 mil puntos: las acciones que más impulsan nuevo récord y que lo dejan con su mayor retorno en 22 años

Familia de Jorge Gálmez pacta venta de Mall Sport a Capital Advisors a 20 años de su fundación

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales
Tendencias

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

Esto debes saber sobre el presunto complot golpista del que es acusado Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

“Llevará el mítico dorsal”: en España reaccionan a la primera práctica de Alexis Sánchez en el Sevilla
El Deportivo

“Llevará el mítico dorsal”: en España reaccionan a la primera práctica de Alexis Sánchez en el Sevilla

“Se hicieron el año las Z”: el incendiario post de familiar de Víctor Méndez tras el Superclásico

Las sorpresivas lágrimas de Lionel Scaloni en la conferencia de prensa de Argentina

Alfonsina: empanadas argentinas de autor
Finde

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Los últimos días y la muerte de José Miguel Carrera en Mendoza (y cuál fue su última frase)
Cultura y entretención

Los últimos días y la muerte de José Miguel Carrera en Mendoza (y cuál fue su última frase)

Jorge González reaparece en TV en entrevista con “Chico” Pérez: “Mi vieja se levantaba cantando”

“¿Quieres que pare?”: mira el acalorado adelanto de Cumbres Borrascosas con Margot Robbie

Venezuela acusa a Estados Unidos de once “ejecuciones” en su bombardeo contra embarcación y pone en duda que transportara droga
Mundo

Venezuela acusa a Estados Unidos de once “ejecuciones” en su bombardeo contra embarcación y pone en duda que transportara droga

“¡No se mata una idea!”: Hijo de Bolsonaro llama a manifestaciones en medio del juicio contra su padre

Rusia achaca a la “desesperación” las acusaciones sobre un supuesto sabotaje al GPS del avión de Von der Leyen

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo