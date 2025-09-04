En el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile estaba prohibida la asistencia de hinchas azules. Sin embargo, uno de ellos alcanzó especial notoriedad después del encuentro, con el triunfo albo consumado: protagonizó un duro encontrón con Javier Correa, quien incluso abandonó la zona en que se encontraba para tratar de darle alcance y encararlo. La intervención del personal de seguridad y de funcionarios del Cacique frenó el choque entre ambos.

El fanático estudiantil tiene una particularidad: es familiar del volante albo Víctor Méndez, hoy uno de los elementos más regulares del zigzagueante año popular y, en su momento, confieso hincha de la U: en alguna oportunidad, se mostró en una actividad navideña, luciendo una polera con la insignia azul.

“Se hicieron el año las Z”: el incendiario post de familiar de Víctor Méndez tras el Superclásico

El incidente tuvo un nuevo capítulo. El hincha publicó imágenes a modo de trofeo de guerra en sus redes sociales, con un incendiario mensaje relativo a la importancia del triunfo popular sobre los azules: “Se hicieron el año las Z”.

El familiar de Víctor Méndez con Nicolás Guerra.

El encontrón

El domingo, el seguidor azul había encendido la mecha. “Cagón, agrandado”, le gritó el individuo a Correa, quien reaccionó y lo encaró para después salir a buscarlo. “Me quiso pegar”, dijo el delantero argentino para graficar su reacción.

Según reveló el sitio En Cancha, Víctor Méndez se acercó al delantero para ofrecerle disculpas por la actuación de su familiar. Entre ambos, el tema quedó zanjado.