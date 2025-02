Se acaba la polémica: Ignacio Jeraldino deja Audax Italiano para fichar en Unión Española

Se pone fin a la polémica. Ignacio Jeraldino y Audax Italiano parecen haber zanjado sus diferencias. El cruzó la vereda para abandonar el club y transformarse en el nuevo refuerzo de Unión Española, en un contrato que se extenderá hasta 2027. Atrás queda la denuncia por la Ley Karin.

Se acabó la controversia entre ambas partes. El ariete había denunciado al cuadro floridano, acudiendo a la legislación ligada a la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo.

En detalle, Jeraldino acusó haber sido apartado de los entrenamientos de Audax Italiano y de los partidos por Copa Chile. Con la asesoría legal del Sifup, el futbolista elevó una denuncia a la Dirección del Trabajo, asegurando haber sido víctima de discriminación por parte de la entidad que es encabezada por el dirigente argentino Gonzalo Cilley. El club descartó cualquier tipo de segregación, aunque se negaron a entregar una versión oficial.

“Es hostigado y discriminado, mediante la exclusión de los entrenamientos con el plantel profesional por parte de la dirigencia del club. Este tipo de prácticas tienen como objetivo cansar al jugador y demostrar que quien decide quien entrena o juega es la dirigencia y no el Director Técnico, como debiese ser”, detalló, por su parte, Alfonso Canales, abogado del Sifup, en ese entonces. No obstante, con su traspaso a Unión Española, la parte de Jeraldino decidió no continuar la denuncia.

El fastidio audino

En Audax Italiano existe molestia por la situación. El enfado, concretamente, es contra el Sifup. Un representante del cuadro floridano le aseguró a El Deportivo que la entidad gremial presionó para que Jeraldino se fuera libre.

El futbolista oriundo de Llay Llay terminó saliendo a Unión Española, el clásico rival de los audinos, quienes no recibieron réditos por el traspaso del delantero.

Previo al interés de Banfield, que terminó siendo desestimado y fue clave en la posterior denuncia del jugador, Jeraldino también aseguró haber tenido una oferta formal de Universidad Católica. Ante ello, aseveró haber sufrido un boicot en un posible fichaje. “Mi representante me dijo que había una oferta formal de Católica y que también hubo un llamado de la U. Pero alguien habló mal de mí, dando referencias como que me entrenaba mal, que estaba con sobrepeso”, aseguró en diálogo con En Cancha.

“Yo con mayor razón no quería hablar con Gonzalo Cilley porque sospechaba de dónde pudo salir. Si tú preguntas a mi compañeros, nadie te va a decir que me entreno mal o que le hago mal al grupo. Yo antes que futbolista, soy ser humano y me fijo mucho en las personas (...) Lamentablemente, hoy lo maneja un tipo que no se merece mi respeto”, continuó el delantero.

De esta forma, Jeraldino se transforma en el nuevo refuerzo de Unión Española. Tras su paso por el Sporting de Gijón, el artillero retornó al fútbol nacional, logrando marcar 12 goles en 2024.