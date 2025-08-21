¿Se suspende el partido del domingo? Cómo afectó al plantel de la U la tragedia en Argentina

Los jugadores de Universidad de Chile viajaron a Santiago en silencio. Totalmente abatidos. Impotentes. Lo vivido por su hinchada en el estadio Libertadores de América casi no los dejó dormir. Desde la cancha, fueron testigos directos de cómo se enfrentaron a los barristas de Independiente, cuando el partido se encontraba igualado a un gol y se jugaban los primeros minutos del segundo tiempo.

“Estamos obviamente afectados por esta situación, porque no estamos ajenos, es nuestra gente y yo por lo menos siempre digo que cuando vamos a jugar a algún lado somos una comisión, somos un grupo, una familia y cuando alguno sale afectado, creo que nos afecta a todos“, sostuvo Marcelo Díaz en el arribo al aeropuerto Pudahuel.

El capitán de la U también confirmó la decisión que tomaron en Buenos Aires y que suspendió la práctica programada para este jueves en la tarde. “No vamos a entrenar, porque lo mas importane es que nuestros compatriotas puedan regresar a su casa y con vida”, señaló. Y no era para menos. El terror en las gradas los afectó directamente. Al menos dos jugadores tenían amigos o familiares en la fatídica tribuna, Nicolás Guerra y Matías Zaldivia, y el analista del cuerpo técnico, Matías Cruz, fue agredido por la parcialidad local.

Los jugadores de la U vieron el inicio de los incidentes desde la cancha.

Estudian suspender su compromiso ante Everton

Y si bien rondó fuerte la idea de no jugar este domingo ante Everton, tras el paso de las horas, matizaron esta determinación. Tomar una decisión en caliente no era lo adecuado, por el momento crucial que viven en la Liga de Primera: marchan segundos en la tabla y están a 9 puntos del líder, Coquimbo Unido.

Por lo que decidieron reunirse este viernes en el Centro Deportivo Azul, ver cómo avanzan las gestiones de la directiva en Buenos Aires para liberar a los hinchas detenidos y repatriar a los heridos, y recién ahí tomar la decisión final. “Es mejor estar con la cabeza fría y meditar bien los escenarios antes de suspender el partido”, afirmaron en el CDA.

Y esto último es muy importante, porque por reglamento deben elevar la petición 48 horas antes de lo pactado (domingo, 15 horas) y luego, si es aceptada, buscar un estadio donde recibir al conjunto viñamarino. Algo bastante complejo para la dirigencia de Azul Azul pues el Nacional estará cerrado por los trabajos finales para el Mundial Sub 20 y en regiones, generalmente, no son bien recibidos por los desordenes que provocan su barra.

En todo caso, desde la Ciudad Jardín, aseveraron que aún no reciben notificación alguna. Lo mismo dicen en la ANFP. Y parte de la dirigencia de Azul Azul no quiere la suspensión. Pero esperarán una noche más y este viernes, se tomará la decisión final.