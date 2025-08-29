¿Se va de Colo Colo? El futuro de Alan Saldivia vive horas clave

Este sábado promete ser muy noticioso para Colo Colo, ya que está connvocada al mediodía una reunión de directorio para decidir quién será el nuevo entrenador del Cacique tras la salida de Jorge Almirón. Pero también se aprovechará la ocasión para definir el futuro de Alan Saldivia.

El defensor uruguayo, quien no estará en el Superclásico, recibió una oferta de Vasco da Gama. Esta consiste en un préstamo con una opción de compra obligatoria del 70% de su carta tasada en cerca de US$ 3 millones.

Si bien esta temporada no ha sido la más brillante del zaguero, igualmente ha despertado el interés de equipos del exterior. Primero fue Huracán y luego Houston Dynamo los elencos que mostraron interés en el jugador de 23 años.

Como es de costumbre, la última palabra la tendrá el directorio, que busca zanjar la situación del defensor, lo que además permitiría el ingreso de recursos frescos por el préstamo y la futura opción de compra.

Se define el DT

El motivo principal del directorio convocado para este sábado es la definición del nuevo entrenador. Tras la negativa de Gustavo Quinteros y a la espera de lo que diga Gerardo Martino, las fichas comienzan a inclinarse del lado del argentino Fernando Ortiz.

El Tano viene de dirigir a Santos Laguna y cuenta con experiencia en América y Monterrey, donde tuvo buenas estadísticas, aunque no logró ganar ninguna corona. En los Rayados, además, dirigió a Sebastián Vegas, hoy en los albos.

Los otros candidatos en carrera son el paraguayo Francisco Arce y el brasileño Zé Ricardo. Tanto Ortiz como los dos mencionados hicieron llegar sus pretensiones económicas que oscilan entre los US$ 80 mil y US$ 120 mil mensuales para ellos y sus respectivos cuerpos técnicos.