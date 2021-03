Segovia se vuelve a acordar de la U: “No se quiso cerrar el campeonato 2019 porque había equipos con riesgos de bajar a la Primera B”

Cada cierto tiempo, Jorge Segovia se acuerda de Universidad de Chile. Los azules han sido una de las principales rivalidades de Unión Española en el último tiempo y el propietario del club hispano no deja pasar la oportunidad de repasarlos. En esta ocasión, el dirigente alude al inicio del conflicto que tuvo al fútbol chileno al borde del paro, después de la exigencia del Sifup de que se respetara el ascenso desde la Segunda División una materia a la que, finalmente, el Consejo de Presidentes accedió.

“Lo que se gana en la cancha, se debe respetar. No me parecía bien que no se dieran los ascensos”, parte declarando Segovia a la radio Agricultura. Y continúa. “No se puede ganar en los despachos lo que no se gana en la cancha”, añade. Es ahí cuando se acuerda de los estudiantiles, como siempre, sin nombrarlos. “Todo este problema se generó porque el 2019 no se terminó el campeonato como correspondía... No se quiso cerrar el campeonato 2019 porque habían equipos con riesgos de bajar a la Primera B”, manifiesta.

Segovia también se refiere a la participación del equipo de Independencia en la Copa Libertadores, en la que fue eliminado por Independiente del Valle. “Nuestra presentación en Copa Libertadores no fue buena, pero también hay que reconocer los méritos del rival. Independiente del Valle es un buen equipo”, puntualiza. En ese contexto, respalda el trabajo de Jorge Pellicer. “No se puede juzgar una trayectoria por cinco partidos, sobre todo si son atípicos. Jorge Pellicer tomó un plantel que no conformó él. Hace falta un poco más de proceso para que el equipo juegue más y vaya entendiendo la idea de lo que quiere el técnico”, explica.

Finalmente, aborda el traspaso de Carlos Palacios a Internacional de Porto Alegre. “Tenía cláusula de salida y él tenía derecho a activarla, nuestro deseo era que siguiera. Le deseamos lo mejor”, concluye.