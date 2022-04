Seleccionado español enfurecido por la descalificación al Mundial: “Volvemos a ser los payasos del rugby”

La noticia de que España fue desclasificada del Mundial de Rugby de 2023 provocó un gran impacto en el mundo del deporte. Esto debido a que es la segunda vez consecutiva que los ibéricos se quedan sin la chance de disputar la cita planetaria por culpa de errores administrativos.

Algo que colmó la paciencia de muchos de sus exponentes. Uno de ellos, Guillaume Rouet, quien lanzó duras críticas a su federación en una entrevista a un medio francés.

“Es indignante, porque es algo que no podemos controlar y somos nosotros los que sufrimos las consecuencias. Estamos abatidos y muy molestos porque para muchos de nosotros, ha sucedido dos veces seguidas. Las autoridades de arriba no han hecho su trabajo”, comenzó diciendo el internacional español, haciendo referencia a la sanción que sufrieron en 2019 por alineación indebida y que también los dejó fuera del Mundial.

“¿Qué imagen tendremos? ¿La gente va a querer jugar ya en la selección española? Para muchos franceses, es muy duro ser liberados cada vez por sus clubes para ir a jugar con España. Si bien finalmente nos ganamos un poco de respeto en el mundo del rugby, volvemos a ser payasos con esta historia. Es desafortunado”, continuó diciendo el jugador del Aviron Bayonnais.

Una situación que llena de ira al medio, ya que el jugador en cuestión nunca tuvo protagonismo en el equipo, de hecho solo jugó dos partidos ante la débil selección de Países Bajos. “Si hubiera sido un jugador que hubiera hecho toda la campaña, que hubiera jugado los diez partidos y que fuera una parte muy importante del equipo, pues lo hubiésemos entendido pero está claro que su presencia no era necesaria”, lanzó quien juega en la selección desde 2014.

Al ser preguntado por las sensación general del plantel, respondió sin rodeos. “Estamos bastante deprimidos. Nos vamos a llamar en las próximas horas, pero creo que estarán en el mismo estado de ánimo que yo, es decir, muy enfadados. Es muy triste. No perdimos en el campo, donde hicimos el trabajo. Los líderes, por desgracia, no. Me preocupo, también, por las generaciones futuras”, agregó.

Finalmente Rouet castigó el actuar de la Federación Española en la situación. “Cuando hubo los primeros rumores nos dijeron que no nos preocupáramos, que todo iba a estar bien, que lo habían hecho todo bien. La prueba de que no era verdad es que ya estamos descalificados. Estamos muy enojados con los directivos españoles que son los responsables de esto. Vemos que no han aprendido de sus errores y es muy irritante”, concluyó.