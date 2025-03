Selknam barre con Tarucas y suma su tercer triunfo en el Super Rugby Americas

Selknam sumó su tercer triunfo en el Super Rugby Americas y lo hizo con autoridad. El elenco chileno aprovechó la localía y, con un rendimiento destacado desde el inicio, logró imponerse por un contundente 49-24 sobre Tacuras. Con este resultado, la escuadra nacional reafirma su condición de candidato a avanzar a las instancias finales del certamen.

El equipo dirigido por Jake Mangin mostró desde el primer minuto una gran solidez en todas sus líneas, lo que le permitió controlar el desarrollo del partido con comodidad. En la cancha del Parque Mahuida, Selknam encontró rápidamente su mejor versión, algo que quedó en evidencia con el avasallador marcador del primer tiempo: 28-0. La escuadra nacional no dio respiro a su rival y supo aprovechar cada oportunidad para sumar puntos, estableciendo una diferencia que sería clave en el desenlace.

Selknam venció a Tarucas en el SRA. (Foto: @fotosspau)

Los primeros cuarenta minutos fueron una demostración de poderío por parte del conjunto chileno. Durante esa etapa, los tries estuvieron a cargo de Federico Kennedy, Martín Sigren, Matías Garafulic y Raimundo Martínez, quienes se encargaron de capitalizar el dominio. Cada una de estas anotaciones fue complementada por las conversiones de Garafulic, quien estuvo muy efectivo a la hora de patear a los palos, consolidando la ventaja.

En la segunda mitad, el equipo argentino reaccionó con una notable mejora. Tarucas, sabiendo que debía arriesgar para cambiar la historia del partido, logró encontrar los espacios, lo que les permitió acortar distancias en el marcador. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo y de los ajustes realizados, la remontada no fue suficiente para revertir la historia a su favor. Los tries de Selknam en este periodo fueron obra de Raimundo Martínez, Marcelo Torrealba y Alfonso Escobar, quienes nuevamente evidenciaron la contundencia. A esto se sumaron las conversiones de Juan Cruz Reyes, quien ahora se encargó de sellar cada anotación.

Por el lado de Tarucas, los tries fueron marcados por Martiniano Arrieta, Thiago Sbrocco, Mariano García Azcárate y Tomás Bartolini. Cada una de estas conquistas fue convertida por Ignacio Cerrutti. No obstante, la diferencia generada en la primera parte resultó ser demasiado amplia, y los esfuerzos del equipo argentino no fueron suficientes para igualar las acciones.

Con esta victoria, Selknam suma 16 puntos en la tabla general del Super Rugby Americas, consolidando su posición. Están segundos, a tres puntos de líder Peñarol. En lo que va del campeonato, el equipo chileno ha disputado cinco encuentros, logrando tres victorias y sufriendo dos derrotas. En su debut, cayeron ante Yacaré XV, pero luego se recuperaron con sendos triunfos ante Cobras y Dogos. La jornada pasada, sufrieron un duro traspié en Uruguay, ante los carboneros, lo que los obligó a reencontrarse con su mejor versión en este compromiso ante Tarucas. Finalmente, jugando en Santiago, el equipo dirigido por Mangin logró reponerse de la mejor manera. El próximo desafío de Selknam será clave para sus aspiraciones. Recibe a Pampas el 29 de marzo en Santiago.