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    Selknam consigue un triunfo clave en su visita a Cobras en el cierre de la primera rueda del Súper Rugby Américas

    La franquicia chilena se impuso por 27-26 en un partido que se resolvió en los minutos finales con un penal convertido por Matías Garafulic.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Selknam consigue un triunfo clave en su visita a Cobras en el cierre de la primera rueda del Súper Rugby Américas. Foto: @selknam.rugby

    Selknam cerró la primera rueda del Súper Rugby Américas con una victoria como visitante tras imponerse por 27-26 a Cobras en el estadio Nicolau Alayon de Sao Paulo. El equipo chileno sostuvo una ventaja inicial, enfrentó la remontada del conjunto brasileño en el segundo tiempo y resolvió el partido en los minutos finales con un penal convertido por Matías Garafulic.

    El resultado le permite a la franquicia nacional recuperar puntos luego de la derrota sufrida la fecha anterior ante Pampas.

    El encuentro comenzó con dominio de Selknam. En los primeros minutos, el equipo dirigido por Jake Mangin logró instalarse en campo rival y capitalizar sus oportunidades. A los 20 minutos, el marcador indicaba una ventaja de 18-0 para la visita.

    Cobras reaccionó antes de la media hora de juego. A los 26 minutos, el conjunto local consiguió su primer try del partido, lo que redujo la distancia y permitió reordenar el desarrollo del encuentro. Pese a ese descuento, Selknam mantuvo la posesión en varios pasajes del primer tiempo y logró cerrar esa etapa con una ventaja de 17-7.

    En el segundo tiempo, el desarrollo cambió de tendencia. Cobras generó un escenario de mayor presión. A los 53′, el equipo brasileño volvió a descontar y dejó el marcador en 17-12, instalando un tramo de mayor intensidad en el partido. Cinco minutos más tarde, el combinado brasileño alcanzó la igualdad.

    La escuadra local mantuvo la presión y consiguió pasar al frente a los 59 minutos mediante un penal que estableció el 19-17. Fue la primera vez en el partido en que Cobras tomó la ventaja en el marcador, luego de revertir una diferencia inicial.

    La respuesta de Selknam llegó de inmediato. A los 62 minutos, el conjunto chileno dirigido por Jake Mangin recuperó la iniciativa en ataque y volvió a anotar para colocarse nuevamente en ventaja por 24-19. El partido se transformó en un intercambio constante. A los 67′, Cobras volvió a modificar el marcador tras concretar una nueva llegada al ingoal, lo que le permitió retomar la ventaja por 26-24.

    En ese contexto, Selknam logró instalarse en campo rival en los minutos finales. Así convirtió los tres puntos que dejaron el marcador definitivo en 27-26 para los chilenos. Tras la anotación, el equipo chileno administró los últimos pasajes del partido y sostuvo la ventaja. El triunfo marcó el cierre de la primera rueda del torneo para la franquicia nacional.

    Luego del encuentro, Matías Garafulic, quien fue una de las figuras de la jornada, realizó su análisis. “Fue un partido difícil. Tuvimos un par de errores, pero por suerte nos llevamos la victoria. Quedan dudas, pero tenemos toda la segunda ronda por delante para trabajar bien. Tuve el privilegio de hacer la última patada. Estoy contento por la victoria, pero no muy feliz por el rendimiento del equipo”, señaló.

    “Tenemos momentos muy altos del partido, pero no lo podemos mantener. Hay que mantenernos, porque el rugby es un deporte de 80 minutos. Nos está costando, hay que trater de ser más regulares”, añadió el rugbista. En la próxima jornada, Selknam recibe a Tarucas.

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