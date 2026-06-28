Siete triunfos al hilo: la UC sigue enrachada y ahora derrota a San Luis por la Copa Chile

Este sábado, Universidad Católica tuvo su primera presentación en la Copa Chile 2026 en el Claro Arena. Pese a comenzar perdiendo, lo dio vuelta y acabó venciendo a San Luis de Quillota por 4-2, para seguir liderando el grupo B.

Después de dos triunfos como visitante, la UC jugó en San Carlos de Apoquindo para estirar su buena racha. El técnico Daniel Garnero movió el equipo para ir administrando los minutos. Vicente Bernedo volvió a la portería, luego de que Darío Melo fuera el titular ante Everton. También ingresó Bernardo Cerezo por la banda derecha, en lugar de Sebastián Arancibia. Mientras que Matías Palavecino dejó el XI.

Pese al resultado final, a los cruzados les costó en el inicio. Tanto así que los Canarios, dirigidos por Humberto Suazo, abrieron el marcador en los 3 minutos gracias al tanto de Luis Muñoz, con un cabezazo en área chica. Córner, pivoteo y el 1-0. Católica no lograba entrar en el juego. El planteo quillotano lograba incomodar a los de Garnero.

Como generalmente sucede cuando a la UC no le fluyen las ideas, Fernando Zampedri soluciona los problemas. En los 28′, el artillero empató el partido definiendo con clase luego de un gran pase de Justo Giani, de media vuelta. El pecado de la defensa visitante fue dejar solo al Toro. Un par de minutos después, se anuló el 2-1 de Giani, en una acción dudosa (en Copa Chile no hay VAR).

En los 32′, la remontada. Diego Corral hizo el segundo con un tiro cruzado. El juvenil estaba al límite del fuera de juego. Pese a no hacer la mejor presentación, la eficacia de los estudiantiles les ayudó para dar vuelta el marcador.

En el segundo tiempo, la UC pegó de entrada para ir sentenciando la victoria. Bernardo Cerezo anotó el 3-1 en los 52′. Si bien es cierto que el fichaje del exlateral de Ñublense fue resistido, no es menos cierto que el jugador ha subido en su rendimiento y ha aprovechado las oportunidad que le ha brindado el técnico, considerando los problemas de Arancibia con las lesiones.

Hacia la parte final, llegó el cuarto. En los 82′, Branco Ampuero amplió la diferencia con un remate tras una pelota detenida. En los descuentos, un autogol de Cerezo, tras mala salida de Bernedo, estrechó las cifras.

Con este resultado, la UC llega a su séptima victoria consecutiva, en todos los torneos. Esta racha comenzó con la histórica presentación en La Bombonera, eliminando a Boca en la Copa Libertadores. En la Copa Chile, lidera su grupo con 9 unidades.