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    Sifup regala zapatos de fútbol a jugadores de Trasandino que habían sufrido un robo

    Al plantel le robaron buena parte de sus implementos en el Estadio Regional de Los Andes la semana pasada.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Sifup regala zapatos de fútbol a jugadores de Trasandino

    A través de un comunicado oficial, el club Trasandino informó que desconocidos ingresaron el fin de semana al Estadio Regional de Los Andes y sustrajeron zapatos, zapatillas, balones y ropa de los jugadores, implementos fundamentales para el desarrollo de la actividad deportiva. Por este motivo, este miércoles el Sifup concretó la entrega de zapatos de fútbol a todo el plantel.

    Desde Trasandino se había realizado un llamado a la comunidad a no comprar ni recibir los elementos robados y a entregar cualquier información relevante a través de sus canales oficiales, además de confirmar que las denuncias correspondientes ante Carabineros ya fueron realizadas.

    “El robo de implementos de trabajo es una situación muy grave, porque afecta la posibilidad de entrenar y competir en condiciones mínimas. Como sindicato no podíamos mirar para el lado: correspondía estar presentes y apoyar a los jugadores”, señaló Luis Marín, presidente del Sifup.

    El dirigente agregó que este tipo de acciones forman parte del rol permanente del gremio. “Nuestro compromiso es con los futbolistas, especialmente en momentos difíciles como este. Sabemos que los recursos no siempre abundan en todos los clubes y por eso, frente a este tipo de situaciones, el respaldo gremial es fundamental”, afirmó.

    Cabe destacar que Trasandino de Los Andes, emblemática institución del fútbol chileno, milita actualmente en la Segunda División Profesional (tercera categoría). El próximo domingo 12 de abril recibirán a Provincial Ovalle, por la tercera fecha del torneo.

    Más sobre:FútbolSifupTrasandinoSegunda División Profesional

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