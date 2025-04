A fines de agosto de 2021, Robbie Robinson cruzó el umbral de Juan Pinto Durán. En el desesperado intento por encontrar un centrodelantero, una falencia que se transformó en un peso insostenible y decisivo para las aspiraciones de la Roja, el cuerpo técnico de Martín Lasarte optó por recurrir a una fórmula que hacía rato que se estaba explorando en Juan Pinto Durán, precisamente, para suplir el vacío que, por diversas razones, se producía (y sigue existiendo) en puestos claves. La Selección tenía por delante los encuentros frente a Brasil, Ecuador y Colombia, en el fallido intento por llegar al Mundial de Qatar.

Por esos días, Robinson era una figura emergente en un Inter Miami que estaba a poco de tiempo de experimentar una explosión que lo transformó en el centro de atención en el mundo: el fichaje de Lionel Messi. En diciembre de 2019 había firmado el contrato con el club de Florida. El 1 de marzo de 2020, debuto con la escuadra, en un duelo ante Los Ángeles Galaxy. Anotó seis goles en 53 partidos. Aportó dos asistencias. En julio del año pasado rescindió su contrato. No suscribió otro.

Sin club, con lesiones musculares y sin motivación: la maldición que vivió Robbie Robinson tras despreciar a la Roja

Las razones del desprecio a Chile nunca quedaron suficientemente claras. “La Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informa que el jugador Robbie Robinson fue liberado de la convocatoria de la selección chilena que se prepara para los partidos clasificatorios ante las selecciones de Brasil, Ecuador y Colombia. La decisión fue adoptada debido a razones personales del deportista”, se limitó a comunicar la ANFP.

Robinson se refirió a su paso por Chile en términos amistosos. "Gracias a los fanáticos, jugadores, entrenadores y personal de la Roja por la cálida bienvenida, ya que tuve el honor de unirme a la selección chilena. Realmente disfruté los entrenamientos y me siento muy agradecido por lo bien que me han tratado”, explicó, con palabras de buena crianza. “En este momento he decidido regresar a Florida para tomarme un tiempo y evaluar a cual selección voy a representar mientras ayudo a Inter Miami a la clasificación a los playoffs”, añadió.

Robbie Robinson festeja junto a Lionel Messi en el Inter Miami John David Mercer

La sorpresa y la decepción fueron tales que ni siquiera hubo ánimo para bloquear su participación en los partidos siguientes del equipo estadounidense. Ese factor terminó transformándose en uno de los elementos claves para que Colo Colo evitara sanciones por la salida de Carlos Palacios de la Roja. El 4 de septiembre de 2021, después de desistir de jugar por Chile, Robinson estaba en la cancha para enfrentar al Cincinatti. Jugó 45′. A nadie se le pasó por la cabeza reclamar los puntos.

Tiempo después, Robinson endureció el tono, aunque asumía que se había ganado la enemistad de un pueblo. “Tal vez al pueblo chileno no le gustó, pero es mi carrera y yo tomo mis propias decisiones. Si eso me ayuda o me hace daño, lo que sea, pero soy responsable de mí mismo y soy un hombre. Creo que hice lo correcto”, declaró.

El comienzo de un karma

A los 26 años, Robinson anuncia el término de su carrera deportiva. La edad es inusual para el paso, considerando que la generalidad extiende casi en diez años la vida activa de un futbolista. Sin embargo, el atacante nunca pudo con las lesiones. La estelaridad, que lo llevó a codearse con figuras de la talla de Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, el francés Blaise Matuidi y el mexicano Rodolfo Pizarro fue diluyéndose, fundamentalmente producto de las lesiones.

Los problemas físicos del jugador se hicieron especialmente notorios en los últimos tres años, en los que Robinson pasó 797 días sin jugar, por lesiones de índole muscular. En total, se perdió 64 encuentros en ese período. Esa estadística y la lucha constante por la recuperación terminaron quitándole las ganas de seguir.

En mayo de 2022 se transformó en noticia por un escándalo. En un encuentro por la US Cup, fue expulsado. la US Open Cup. El ariete se enfrentó con un rival, se enfrascó en una dura discusión y, finalmente, perdió cualquier atisbo de compostura, derechamente golpeándolo. Habían transcurrido 65 minutos del encuentro entre el Inter de Miami, el equipo de Robinson y el Tormenta FC cuando Robinson, quien había anotado, perdió el control. Los insultos con Jake Dengler, del equipo adversario, dieron paso, segundos después a los empujones y, finalmente, a los golpes, a los tirones de camiseta y, en una escena inusual, a ambos futbolistas enfrentándose en el césped. Naturalmente, el juez del encuentro no tuvo otra decisión posible que expulsarlos del campo de juego.

Robinson dice adiós. “Después de luchar contra las lesiones, es hora de escuchar a mi cuerpo y alejarme. Me retiro oficialmente, por razones médicas, del deporte que amo”, declaró en el comunicado en que pone fin a su trayectoria, en su cuenta en Instagram.

Además de agradecer el respaldo familiar durante su carrera, anunció que intentará seguir ligado a la actividad. “Dicho esto, este es solo el comienzo de un nuevo viaje. Compartiré mi amor por el fútbol y ofreceré entrenamientos privados de fútbol para poder transmitir lo aprendido a la próxima generación de jugadores”, puntualizó respecto de sus próximos pasos.