Sin consultarles a los jugadores y recopilando datos: en qué está la búsqueda de técnico en la UC

La derrota de Universidad Católica de local 1-3 ante Deportes La Serena sentenció la suerte de Tiago Nunes, quien ya venía cuestionado luego de las tempranas eliminaciones en la Copa Sudamericana y la Copa Chile. Apenas terminó el encuentro ante los Papayeros, se comunicó la salida del DT. “Doy gracias por la oportunidad de haber sido el entrenador de este enorme club. Agradezco a los jugadores que, independientemente de los resultados, siempre entrenaron de buena manera”, dijo el brasileño en su despedida.

Con esto, se dio un inicio de proceso igual de complejo al despido del DT: la búsqueda de un reemplazante. Mientras tanto, quien asumió el cargo de manera interina para preparar el próximo encuentro ante Palestino por la fecha 13 de la Liga de Primera fue Rodrigo Valenzuela, quien llegó junto a Milovan Mirosevic y Sebastián Barrientos como ayudantes técnicos, y Danilo Silva como preparador físico.

Un plan de trabajo para la búsqueda

El desafío que tendrá el nuevo DT no es menor, puesto que los Cruzados tampoco han mostrado un buen nivel en la Primera División 2025. De hecho, actualmente marchan en el octavo lugar con 17 puntos, a ocho del líder, Audax Italiano. No obstante, el elenco de la precordillera tiene dos compromisos pendientes, y uno es nada menos que ante Colo Colo.

Con Juan Tagle a la cabeza, quien retornó este lunes de un viaje a Estados Unidos, la concesionaria que administra a la UC ya trabaja para encontrar a un estratega, aunque con algunos factores que no se pueden pasar por alto, como las limitaciones económicas por las que atraviesa el club. De hecho, con Tiago Nunes se tuvieron que negociar los términos para su salida, ya que tenía contrato hasta fin de año.

Desde la precordillera han elaborado una pauta de trabajo, en donde la Comisión Fútbol evalúa los estrategas que están en la carpeta de búsqueda. Al mismo tiempo, y en su condición de equipo grande que despierta el interés de los entrenadores, también se analizan los nombres que han sido ofrecidos. Este proceso durará menos de una semana.

Foto: Marcelo Hernandez/Photosport MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT

Posteriormente, tomarán la decisión de entrevistarse con cuatro o cinco entrenadores que hayan sido seleccionados en la etapa anterior.

Otro dato relevante que entregan desde el interior de Cruzados es que, a pesar de tener jugadores de experiencia en el plantel, esta elección pasará exclusivamente por la dirigencia; no le preguntarán a los futbolistas.

No repetir errores

En la UC no quieren tomar una decisión apresurada. De inmediato sonaron nombres como Beñat San José o Gustavo Quinteros, ambos campeones con el club en 2018 y 2019 respectivamente, pero desde la interna comentan a El Deportivo que “las segundas partes nunca son buenas; mire a Ariel Holan”. En Cruzados no olvidan lo que ocurrió con el exestratega de Independiente, quien retornó en 2021 luego de un gran primer paso por la franja, pero no alcanzó a durar un año en el cargo.

Holan durante la presentación en su segundo paso por la UC. Foto: Javier Salvo/Photosport JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

De momento, quien está en la carpeta es Pablo Vitamina Sánchez, recientemente desvinculado de Liga de Quito y que conoce detalladamente el fútbol chileno.