    El Deportivo

    Sin cuerdas ni arneses y a 15 metros de altura: el festival de escalada que se toma Valdivia

    El Climb Festival se desarrollará sobre el río Calle Calle, entre el 13 y 15 de febrero.

    Por 
    Diego Donoso
    La competición de escalada se desarrollará en la Región de Los Ríos entre el 13 y 15 de febrero. Por: @apt31collective.

    El Climb Festival se tomará por otro año la ciudad de Valdivia para reunir a algunos de los mejores escaladores del país, entre el 13 y 15 de febrero. La disciplina central será el psicobloc, competencia en la que no se usan soportes como cuerdas ni arneses.

    El torneo será bajo la modalidad de velocidad, donde quien se demore la menor cantidad de tiempo irá avanzando en cada duelo. La prueba contará con 120 cupos y los requisitos para competir son ser mayor de 18 años y saber nadar.

    Sin cuerdas ni arneses a 15 metros de altura: el festival de escalada que se desarrollará en Valdivia

    La competencia de escalada se realizará en el puente Pedro de Valdivia, el cual se encuentra sobre el río Calle Calle y posee una pared de 15 metros de altura. El agua servirá como protección natural para los deportistas que sufran caídas al no contar con nada que los sostenga.

    El psicobloc combina control, potencia y velocidad en la toma de decisiones. Esta técnica genera alta tensión, lo que la hace atractiva para competidores y espectadores.

    El torneo se realiza en el puente Pedro de Valdivia, en el río Calle Calle. Por: @apt31collective.

    “Cada edición del Climb Festival demuestra el potencial que tiene Chile para albergar eventos de nivel mundial. Queremos que los deportistas vivan una experiencia de pura energía, viéndose desafiados por el ambiente y enfrentando un formato que pone a prueba sus entrenamientos y su capacidad de competir bajo presión”, declaró el encargado de marketing de The North Face, Patricio Jarpa, empresa que organiza el evento.

    El viernes 13 de febrero los participantes podrán ensayar la ruta y caída, mientras que al siguiente día ya comienzan los duelos con las rondas clasificatorias. El domingo, partirá con los octavos de final hasta cerrar la jornada con los ganadores del Climb Festival.

    La Región de Los Ríos albergará el festival de escalada, momento en el que deportistas, aficionados y espectadores se reunirán en la ciudad sureña para disfrutar de la competencia a la orilla del río Calle Calle.

