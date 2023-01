Sin recurrir al VAR y con aumento del tiempo real de juego: lo que dejó la primera fecha del Torneo Nacional

Luego de una larga espera, el fin de semana arrancó el Campeonato Nacional 2023. Por muchas falencias y ripios que tenga la actividad local, sigue siendo la competencia más atrayente para el futbolero chileno. La primera fecha finalizó con 23 goles en los ocho partidos que se jugaron entre viernes y lunes (promedio de 2,9 por encuentro), y solo hubo un empate: el 1-1 entre Palestino y Audax Italiano. ¿Qué dejó el arranque de la Primera División, en el año en que el certamen de la máxima categoría cumple 90 años?

En el arranque de una nueva temporada, un punto que siempre tiene una atención especial dice relación con el arbitraje, más ahora con la asunción de Roberto Tobar como el jefe de la Comisión de Árbitros. Cerró su labor como juez internacional (su último cotejo fue la final de la Copa Chile, entre Unión Española y Magallanes) y asumió el liderazgo del ente que encabeza el referato nacional, con el respaldo del directorio de la ANFP.

Una de las primeras tareas de Tobar como jefe de la comisión era buscar la agilización del juego en el fútbol chileno. “Buscaremos darle más dinámica, más entendimiento, a nivel transversal, desde el fútbol joven, a todo el balompié nacional”, dijo, escuetamente a El Deportivo, en diciembre pasado. En efecto, el inicio del año ha mostrado esa tendencia. En los amistosos de pretemporada ya se vio que los jueces dejaron jugar más. El “siga, siga”, estilo que se vio con nitidez en la Copa del Mundo de Qatar. Esto se refrendó en el inicio de la liga. Los números lo dicen así.

El promedio de tiempo real de juego en la primera fecha fue de 50 minutos, mientras que en el primer tiempo fue de 26. Esto es mejor que el promedio de la liga durante el curso 2022, donde se alcanzó 46,8 minutos, y solo 24,9 en el lapso inicial.

“En relación al tiempo efectivo de juego, hicimos la comparación de la primera fecha del campeonato anterior y ésta, y se incrementó en cuatro minutos en relación al torneo pasado. Eso nos tiene bastante contentos. Es muy positivo en relación a lo que es nuestro fútbol. Es importante empezar a generar mucho más tiempo efectivo para que nuestra competición sea mucho más competitiva y eso es beneficio para todos. Queremos seguir en este mismo camino”, destaca Roberto Tobar.

También ligado a la conducción del partido, en la fecha inicial del torneo se dio algo no menor. Por primera vez desde la implementación del videoarbitraje en la Primera División, los árbitros no hicieron uso de la herramienta OFR (on field review, ‘en revisión de campo’ en español) del VAR. Dicho de otra manera, los jueces no recurrieron al tótem con la pantalla ubicado a ras de césped para revisar una jugada dudosa. Esta medida también es parte de esta nueva etapa, en la cual se pretende no cortar demasiado las acciones.

“En esta primera fecha, los árbitros no recurrieron al on field review (OFR) del VAR, lo que también es importante ya que el árbitro ha tomado sus decisiones en cancha. Ha sido una de las decisiones importantes que hemos hecho con ellos y nos tiene bastante contentos este tema”, explica Roberto Tobar. “El análisis, por parte de la Comisión de Árbitros, de esta primera fecha ha sido muy positiva. Estamos muy conformes por el rendimiento de nuestros árbitros. Nos deja una sensación muy grata de cara a lo que viene en el torneo”, sentencia.

Siguiendo la tónica de lo que fue el último Mundial, también se dio en este arranque la alta adición de tiempo extra. Por ejemplo, el segundo tiempo de la U y Huachipato tuvo ocho minutos de agregado, lapso en el cual llegó el 3-1 acerero de Maximiliano Rodríguez, que selló el triunfo en Santa Laura.

Otro aspecto que se dio en la primera jornada del certamen local fue la “poca paciencia” de los jueces con los entrenadores. Cuatro técnicos fueron amonestados por reclamos durante los partidos. Se trata de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez (Palestino), Manuel Fernández (Audax Italiano), Gerardo Ameli (Unión La Calera) y Héctor Almandoz (Copiapó). En una línea paralela, Tobar presentó una denuncia en contra de Gustavo Quinteros por sus dichos en contra del réferi Fernando Véjar, después de la Supercopa contra Magallanes. Ante esta medida, el argentino-boliviano arriesga una sanción.

El puntapié inicial de la temporada 2023 se vieron los matices de los cambios que se pretenden implementar. ¿Perdurará en el tiempo?