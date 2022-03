“Sobrevalorado y violento”: el rechazo de la prensa brasileña al coqueteo entre Arturo Vidal y el Flamengo

Hace rato que Arturo Vidal viene confesando su intención de defender al Flamengo, quizás como la antesala al retorno al fútbol chileno. La última vez que lo hizo fue en una entrevista la semana pasada, una comparecencia que le costó una multa de parte del Inter de Milán, no por su contenido, sino por haberla concedido sin la autorización del club italiano, con el que tiene contrato hasta junio y en el que no ha logrado consolidarse como titular, pese al cartel que formó durante su trayectoria.

Sin embargo, en Brasil, no todos están convencidos de que el Rey constituya un aporte decisivo a la escuadra de Río de Janeiro, en la que milita Mauricio Isla. “Me gusta mucho, les tengo mucho cariño. La camiseta que tengo me la regaló el presidente. Eso me llenó el corazón. Tengo el sueño de jugar allá, no lo puedo negar. Cuando se dé, iré para allá. Ojalá sea pronto”, manifestó hace poco, en una entrevista con TNT Sports. “El capítulo de Europa se puede cerrar. No sé si es el momento, pero si se da, mi objetivo es muy claro: ganar todo con Flamengo, pelear la Libertadores, que es un sueño porque es como la Champions en Europa. Si voy, es para seguir peleando y ser un jugador importante”, amplió.

La prensa brasileña, por ejemplo, se resiste a la posibilidad de que el oriundo de San Joaquín llegue al equipo rubo-preto, el más popular del país más grande de Sudamérica. Hay varias razones que justifican las aprensiones. Desde la edad del jugador, 34 años, y su alto costo hasta el estilo de juego que ha caracterizado al volante, quien ha militado en Colo Colo, el Bayer Leverkusen, la Juventus, el Bayern Múnich, el Barcelona y la escuadra nerazzurra.

Arturo Vidal, en un duelo del Inter de Milán.

Los cuestionamientos

En los principales medios de comunicación brasileños ya se debate en torno a la posibilidad de que Vidal refuerce al equipo más popular del país. Y es ahí donde surgen los cuestionamientos en torno al verdadero aporte que podría representar. Uno de los que levantó la voz fue el comentarista Fábio Sormani, de ESPN. Lo hizo para comparar el aporte que representaría el chileno en relación al que ya realiza el local Andreas Pereira, quien fue cedido por el Manchester United.

“Gastarás menos y tendrás un jugador propio por varias temporadas. Creo que Arturo Vidal está sobrevalorado. ¿Es un buen jugador? Por supuesto. ¿Eso es todo? No. No tiene sentido”, disparó el comunicador.

Las observaciones son más profundas. “Si recupera a Andreas Pereira, será más jugador que Vidal con la camiseta de Flamengo. Vas a contratar a un jugador que tiene casi 35 años. Creo que está sobrevalorado y es demasiado caro”, explicó. Y finalizó con un juicio que parece categórico: “Vidal es un jugador violento y, por momentos, desleal. ¿Cómo estará jugando con nuestros árbitros?”.