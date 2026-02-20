Stephanie Joffroy se queda en los octavos de final del Skicross femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno

Este viernes Chile volvió a decir presente en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. En esta jornada la chilena Stephanie Joffroy fue la encargada de representar al país en el Skicross femenino.

La competidora nacional acabó la preclasificación de la especialidad en el 20° lugar con un tiempo 1:15.70 y quedó emparejada en la cuarta serie de los octavos de final junto a las suizas Saskja Lack y sixtine Cousin, además de la checa Lucie Krausova.

Las dos primeras consiguieron avanzar a la ronda de cuartos de final al quedarse con los dos cupos disponibles de la serie, dejando a Joffroy en el tercer lugar.

En la final, la alemana Daniela Maier se quedó con la medalla de oro tras superar a la suiza Fanny Smith y a la sueca Sandra Naeslund quienes completaron el podio.

El fin de una larga espera

Con la actuación de este viernes, Stephanie Joffroy disputó sus terceros Juegos Olímpicos de Invierno después de obtener la clasificación por cuarta vez en su carrera. Su ausencia en Beijing 2022 se debió a una grave lesión que sufrió a pocas semanas del evento, lo que le significó estar ausente del escenario olímpico por varios años considerando en tiempo re recuperación de las dolencias y la puesta a punto física para volver a la élite deportiva.

Para lograrlo, debió enfrentar meses de trabajo físico intenso y entrenamientos sobre la nieve en Chile y Suiza, compitiendo desde diciembre en el circuito de la Copa del Mundo.

En sus registros destacan un 16° puesto en Sochi 2014 y 19° lugar en Pyeongchang 2018 y el haber integrado el top 15 del ranking mundial en 2024.

Foto: Santiago Bahamonde - Team Chile.

En la previa de su estreno, la chilena comentó cuáles han sido los principales cambios con los que llegó a Italia tras sus últimas participaciones olímpicas. “El deporte ha evolucionado y yo también. En lo personal, me conozco mucho mejor, sé lo que necesito y tengo más experiencia para abordar diferentes pistas. El cambio más significativo ha sido la profesionalización de mi equipo. Trabajo con un preparador físico francés, Romain Cachevenda; un psicólogo deportivo chileno, Gastón Ortiz de Rozas; y Marion Josserand, mi entrenadora de siempre”, señaló en Radio Universidad de Chile.

“Aunque llevo un año y medio con el equipo suizo de esquí cross, Marion sigue vinculada al proyecto. El equipo suizo me ha aportado mucho en el deslizamiento de los esquís; tengo un serviceman, Jordan, que los prepara de la mejor forma. Además, el equipo suizo me da un feedback completo en cada sector de la pista, algo que una sola entrenadora no podía cubrir. Siento que ahora las oportunidades están más emparejadas con otros atletas”, añadió.

También se refirió a su paso hacia el skicross. “No me dedicaba al cien por ciento al esquí alpino, que es la base técnica que uno necesita para bajar una pista de esquí cross. De a poco fueron creando competencias de este evento en Chile, aunque no eran oficiales bajo el reglamento de la Federación Internacional de Esquí. Mi club, Valle Nevado, empezó a crear un grupito de esto y fuimos buscando las herramientas y construyendo la infraestructura necesaria. Empezamos con un grupo de amigos y luego se crearon circuitos sudamericanos. Fui sumando puntos oficiales para competir en eventos mayores, como la Copa Europa y luego la Copa del Mundo, que es el máximo nivel”.