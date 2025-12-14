VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    Sunderland vence a Newcastle en un derbi que se hizo esperar por nueve años y el Manchester City sigue como escolta

    La jornada 16 de la Premier League tuvo nutrida acción con el triunfo de los Black Cats ante las Urracas, en el clásico del noreste de Inglaterra, y con la goleada de los Ciudadanos frente al Crystal Palace.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Sunderland se impuso al Newcastle en el derbi. Foto: Sunderland/X.

    La fecha 16 de la Premier League era una de las más esperadas de la temporada. Y es que por primera vez en nueve años, se daba un derbi de Tyne-Wear entre Sunderland y Newcastle por la categoría de honor. Esta rivalidad, que se hizo esperar por casi una década, es conocida por ser una de las más violentas de toda Inglaterra por el odio que se tienen ambas hinchadas.

    Previo al pitazo inicial, la tensión se hacía sentir en el Stadium Of Light. Los fanáticos del Sunderland realizaban cánticos contra el tradicional archirrival y tenían convertido el escenario en una auténtica olla a presión.

    Ese ambiente de hostilidad sirvió para que los locales adoptaran el protagonismo y comandaran las acciones en el primer tiempo. Prácticamente, el Newcastle no la tocó y decidió cederle el control total a los Black Cats. El 67% de la posesión para los albirrojos, contra un pobre 33% de las Urracas, fue la evidencia de aquel dominio.

    Sin embargo, dicha supremacía no pudo ser traducida en el marcador, al menos durante los 45 iniciales. En ese sentido, la alegría recién acabó por llegar en el complemento (46′), cuando Nick Woltemade, en su intención por despejarla de cabeza, marcó un tremendo autogol. El alemán convirtió con ejecución perfecta por aire, aunque en la portería equivocada.

    Una vez abierto el cerrojo, fue el momento de cambiar los planes. Allí, fue el Sunderland el que cedió la iniciativa y retrasó líneas, mientras el Newcastle, por la urgencia de tener que buscar el empate, salió más decidido en la ofensiva.

    No obstante, aquella tardía reacción no fue suficiente. En un final que terminó con empujones, improperios y cuatro tarjetas amarillas repartidas, las Urracas se quedaron sin el derbi del Noreste de Inglaterra y, en contraparte, los Black Cats celebraron tras una década de espera (no ganaban el clásico desde la campaña 2015-16).

    El City sigue al acecho

    En otro de los compromisos atractivos de esta jornada del fútbol inglés estaba el choque entre el Crystal Palace y el Manchester City. Los Ciudadanos, que están en la misión de darle caza al líder Arsenal, sacaron adelante una durísima visita en Selhurst Park.

    Pese a ser dominados por grandes pasajes por los rojiazules, los mancunianos aprovecharon la única ocasión clara que tuvieron en el primer tiempo y marcaron mediante la aparición del hombre de siempre: Erling Haaland, con un feroz frentazo, puso el 1-0 a los 41′.

    Posteriormente, y ya con la retaguardia del Palace extenuada por el desgaste, fue el turno de Phil Foden para inscribir el segundo del compromiso a los 69′, a través de un disparo desde fuera del área que se coló de forma rasante. Por último, y nuevamente por obra de Haaland, esta vez de penal (89′), se selló la goleada por 3-0 en Londres.

    Con esta crucial victoria, el City no le pierde pisada a los Gunners y volvió a poner a solo dos puntos la diferencia que los separa (36 contra 34). En la próxima fecha, reciben al West Ham en Etihad Stadium, mientras que los de Mikel Arteta visitarán el Everton.

    Premier League Fútbol Sunderland Newcastle Manchester City Crystal Palace Fútbol inglés Fútbol internacional Erling Haaland Arsenal Phil Foden Nick Woltemade

