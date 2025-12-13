VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Partidazo en Londres: Arsenal logra un épico triunfo ante el modesto Wolverhampton y sigue como líder en Inglaterra

    Con un tanto en contra de Yerson Mosquera a los 90'+3', los Gunners tuvieron que extremar recursos para llevarse la victoria por 2-1 ante el peor elenco de la Premier League (los Wolves no han ganado ni un solo partido y apenas tenían dos unidades de 45 posibles).

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Arsenal sufrió para vencer al Wolverhampton.

    Tras caer de forma agónica en la fecha pasada, ante Aston Villa, el Arsenal necesitaba una victoria para enrielar el rumbo en la Premier League. Y lo cierto es que lo logró, pero sufrió de manera insólita contra el colista Wolverhampton: un tanto en contra de Yerson Mosquera, tras cabezazo de Gabriel Jesús a los 90′+3′, selló el triunfo agónico por 2-1.

    Pese a la categórica diferencia entre ambos equipos en la tabla de posiciones (31 unidades separaban al puntero del colista), a los Gunners les costó imponer sus términos sobre los discretos Wolves. Por más de 25 minutos, los locales no lograron generar ocasiones de riesgo sobre la portería de Sam Johnstone, siendo, sorpresivamente, la más clara para la visita: a los 26′, el surcoreano Hwang Hee-Chan quedó cara a cara en un contraataque y la mandó a las manos de David Raya.

    Una lesión de Ben White, en su intento por alcanzar al asiático, derivó en un cambio en la última línea de los londinenses. Jurrien Timber, que estaba de central, pasó a la banda derecha y, el ingresado Myles Lewis Skelly, se ubicó en la izquierda. Piero Hincapié, en tanto, se plantó como zaguero en el centro junto a William Saliba, que volvía a la oncena titular.

    Este reajuste en el fondo abrió el flanco para Gabriel Martinelli y Bukayo Saka, quienes, por los extremos, tenían más espacio gracias a la proyección de los laterales naturales. De esta forma, el atacante brasileño probó con disparos consecutivos al 36 y 37′, que se fueron anchos.

    La incapacidad para poder romper con el cero fue un llamado de atención para el Arsenal, que se vio obligado a tener que despertar de cara al complemento. Por ello, Mikel Arteta decidió mover la pizarra y mandó tres modificaciones: Leandro Trossard, Martin Odegaard y Mikel Merino adentro; Martinelli, Eberechi Eze y Martín Zubimendi afuera.

    La urgencia del DT vasco se percebía en el Emirates Stadium. Y más aún cuando transcurría el reloj y sus pupilos no conseguían marcar el gol de la tranquilidad. La angustia se llegó a estirar por largos pasajes hasta que, bien entrado el compromiso, particularmente al minuto 70′, un tanto en contra del meta Johnstone, tras un córner de Saka, destrabó el marcador.

    La cifra en propia puerta parecía ser la daga que sentenciaba el trámite, pero lo cierto es que el Arsenal comenzó a entrar en un bucle de inseguridades y le cedió la pelota a su rival que, sobre el final, copó el territorio londinense. Allí, cuando la presión azotaba, aparecieron los fantasmas de siempre para Arteta: un cabezazo de Tolu Arokodare, a los 90′+1′, empató el cotejo para el Wolverhampton.

    Las caras largas lo decían todo. Parecía que los Gunners volvían a dejar puntos claves en el camino. Sin embargo, un atacante que retornó a la Premier League tras más de 320 días de lesión, fue el salvador. Gabriel Jesús, que ya había visto minutos ante el Brujas por la UEFA Champions League, arremetió con la testa a los 90′+3′, el balón se desvió en el colombiano Yerson Mosquera y se desató la euforia en Emirates.

    La anotación del brasileño le permite vivir como líder una semana más al Arsenal. Con sus 36 puntos, le sacan cinco de ventaja al Manchester City, que juega este domingo de visita frente al Crystal Palace.

    Lee también:

    Más sobre:Premier LeagueArsenalWolverhamptonFútbolFútbol inglésFútbol internacionalMikel Arteta

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump promete represalias tras la muerte de dos soldados y un intérprete estadounidenses en Siria

    Más de 36 mil personas han solicitado excusarse de votar a través de Comisaría Virtual

    Minuto a minuto | Segunda vuelta presidencial 2025: Chile elige entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

    “No vemos mayor peligro”: Cancillería responde a embajador de EE.UU. y descarta quiebre en la relación bilateral

    Bielorrusia indulta a 123 presos políticos extranjeros tras el levantamiento parcial de sanciones de EE.UU.

    Muere Héctor Alterio, reconocido actor argentino, a los 96 años

    Lo más leído

    1.
    El drama de Ronald Araújo: el central uruguayo abandona Barcelona y viaja a Israel para recuperar su salud mental

    El drama de Ronald Araújo: el central uruguayo abandona Barcelona y viaja a Israel para recuperar su salud mental

    2.
    Cómo juega y cuáles son los números de Renato Paiva: el principal candidato para asumir la banca de la U

    Cómo juega y cuáles son los números de Renato Paiva: el principal candidato para asumir la banca de la U

    3.
    La U oficializa al primer jugador que dejará el plantel de cara a la temporada 2026

    La U oficializa al primer jugador que dejará el plantel de cara a la temporada 2026

    4.
    Los argumentos de la ANFP para frenar el reclamo de Unión Española e Iquique para seguir en Primera

    Los argumentos de la ANFP para frenar el reclamo de Unión Española e Iquique para seguir en Primera

    5.
    A casi dos meses del infarto: el plan de recuperación que sigue al pie de la letra el histórico Patricio Toledo

    A casi dos meses del infarto: el plan de recuperación que sigue al pie de la letra el histórico Patricio Toledo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Saturday Night’s Main Event: cuándo y dónde ver la última pelea de John Cena en la WWE

    Saturday Night’s Main Event: cuándo y dónde ver la última pelea de John Cena en la WWE

    Se registra temblor en la zona norte del país: se sintió en las regiones de Tarapacá y Antofagasta

    Se registra temblor en la zona norte del país: se sintió en las regiones de Tarapacá y Antofagasta

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming

    Más de 36 mil personas han solicitado excusarse de votar a través de Comisaría Virtual
    Chile

    Más de 36 mil personas han solicitado excusarse de votar a través de Comisaría Virtual

    Minuto a minuto | Segunda vuelta presidencial 2025: Chile elige entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

    “No vemos mayor peligro”: Cancillería responde a embajador de EE.UU. y descarta quiebre en la relación bilateral

    Back to the Future
    Negocios

    Back to the Future

    Los desafíos económicos que enfrentará el gobierno que comienza el 11 de marzo de 2026

    El Grupo K, dueño de tiendas MK, espera un repunte inmobiliario a partir de 2026

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky
    Tendencias

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Con récord incluido: Mohamed Salah vuelve a jugar con el Liverpool tras el conflicto con su entrenador
    El Deportivo

    Con récord incluido: Mohamed Salah vuelve a jugar con el Liverpool tras el conflicto con su entrenador

    Partidazo en Londres: Arsenal logra un épico triunfo ante el modesto Wolverhampton y sigue como líder en Inglaterra

    Deportes Concepción ratifica como entrenador a Patricio Almendra para su regreso a Primera División

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Muere Héctor Alterio, reconocido actor argentino, a los 96 años
    Cultura y entretención

    Muere Héctor Alterio, reconocido actor argentino, a los 96 años

    Fallece a los 60 años actor Peter Greene conocido por su papel en la película Pulp Fiction

    Reseña de libros: de Pablo Maurette a María Asunción Requena

    Trump promete represalias tras la muerte de dos soldados y un intérprete estadounidenses en Siria
    Mundo

    Trump promete represalias tras la muerte de dos soldados y un intérprete estadounidenses en Siria

    Bielorrusia indulta a 123 presos políticos extranjeros tras el levantamiento parcial de sanciones de EE.UU.

    Ejército de Israel asegura que asesinó al jefe de producción de armas de Hamas

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas