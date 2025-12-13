Partidazo en Londres: Arsenal logra un épico triunfo ante el modesto Wolverhampton y sigue como líder en Inglaterra

Tras caer de forma agónica en la fecha pasada, ante Aston Villa, el Arsenal necesitaba una victoria para enrielar el rumbo en la Premier League. Y lo cierto es que lo logró, pero sufrió de manera insólita contra el colista Wolverhampton: un tanto en contra de Yerson Mosquera, tras cabezazo de Gabriel Jesús a los 90′+3′, selló el triunfo agónico por 2-1.

Pese a la categórica diferencia entre ambos equipos en la tabla de posiciones (31 unidades separaban al puntero del colista), a los Gunners les costó imponer sus términos sobre los discretos Wolves. Por más de 25 minutos, los locales no lograron generar ocasiones de riesgo sobre la portería de Sam Johnstone, siendo, sorpresivamente, la más clara para la visita: a los 26′, el surcoreano Hwang Hee-Chan quedó cara a cara en un contraataque y la mandó a las manos de David Raya.

Una lesión de Ben White, en su intento por alcanzar al asiático, derivó en un cambio en la última línea de los londinenses. Jurrien Timber, que estaba de central, pasó a la banda derecha y, el ingresado Myles Lewis Skelly, se ubicó en la izquierda. Piero Hincapié, en tanto, se plantó como zaguero en el centro junto a William Saliba, que volvía a la oncena titular.

Este reajuste en el fondo abrió el flanco para Gabriel Martinelli y Bukayo Saka, quienes, por los extremos, tenían más espacio gracias a la proyección de los laterales naturales. De esta forma, el atacante brasileño probó con disparos consecutivos al 36 y 37′, que se fueron anchos.

La incapacidad para poder romper con el cero fue un llamado de atención para el Arsenal, que se vio obligado a tener que despertar de cara al complemento. Por ello, Mikel Arteta decidió mover la pizarra y mandó tres modificaciones: Leandro Trossard, Martin Odegaard y Mikel Merino adentro; Martinelli, Eberechi Eze y Martín Zubimendi afuera.

La urgencia del DT vasco se percebía en el Emirates Stadium. Y más aún cuando transcurría el reloj y sus pupilos no conseguían marcar el gol de la tranquilidad. La angustia se llegó a estirar por largos pasajes hasta que, bien entrado el compromiso, particularmente al minuto 70′, un tanto en contra del meta Johnstone, tras un córner de Saka, destrabó el marcador.

¡¡ERA UN GOLAZO DE SAKA!! Bukayo intentó un centro cerrado, casi le sale un gol olímpico pero la pelota se desvió en Johnstone y llegó el 1-0 de Arsenal vs. Wolves.



La cifra en propia puerta parecía ser la daga que sentenciaba el trámite, pero lo cierto es que el Arsenal comenzó a entrar en un bucle de inseguridades y le cedió la pelota a su rival que, sobre el final, copó el territorio londinense. Allí, cuando la presión azotaba, aparecieron los fantasmas de siempre para Arteta: un cabezazo de Tolu Arokodare, a los 90′+1′, empató el cotejo para el Wolverhampton.

¡¡LO GRITARON COMO UNA VICTORIA!! Arokodara desvió la pelota con su cabeza y firmó el 1-1 AGÓNICO de Wolves vs. Arsenal.



Las caras largas lo decían todo. Parecía que los Gunners volvían a dejar puntos claves en el camino. Sin embargo, un atacante que retornó a la Premier League tras más de 320 días de lesión, fue el salvador. Gabriel Jesús, que ya había visto minutos ante el Brujas por la UEFA Champions League, arremetió con la testa a los 90′+3′, el balón se desvió en el colombiano Yerson Mosquera y se desató la euforia en Emirates.

LA ALEGRÍA LE DURÓ POCO A LOS LOBOS: Mosquera no pudo defender bien a Gabriel Jesús y, con su cabeza, marcó en su propio arco el 2-1 de Arsenal vs. Wolves. ¡PARTIDAZO!



La anotación del brasileño le permite vivir como líder una semana más al Arsenal. Con sus 36 puntos, le sacan cinco de ventaja al Manchester City, que juega este domingo de visita frente al Crystal Palace.